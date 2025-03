Lượng xe máy mới tăng mạnh, các mẫu hot tiếp tục giảm giá sâu để hút khách

Theo báo cáo của Cục Thống kê vừa công bố, các doanh nghiệp trong nước sản xuất ước đạt 266.300 chiếc xe máy mới trong tháng 2/2025. Sản lượng này tăng 13,2% so với tháng 1 và tăng tới 63,7% so với tháng 2/2024. Cộng dồn trong 2 tháng đầu năm 2025, đã có 501.600 chiếc xe máy mới được xuất xưởng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, trong cả năm 2024, các doanh nghiệp sản xuất xe máy trong nước đã xuất xưởng tổng cộng hơn 3.114.000 chiếc xe máy mới, tăng khoảng 7,2% so với cả năm 2023.

Lượng xe máy mới xuất xưởng trong tháng 2/2025 tăng tới 63,7% so với năm ngoái. Ảnh: VinFast

Lượng xe máy mới được bổ sung mạnh ngay sau Tết Nguyên đán giúp nguồn cung tăng cao, chấm dứt cảnh khan hàng và những mẫu xe hot được nhiều người ưa chuộng có thể tiếp tục đà giảm giá. Theo khảo sát của VietNamNet, trong thời gian đầu tháng 3, nhiều hãng xe máy và đại lý tiếp tục giảm giá cho nhiều dòng sản phẩm.

Trong đó, mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH350i tại các đại lý uỷ quyền của Honda (HEAD) đang giảm mạnh nhất tới 19-20 triệu đồng so với giá niêm yết (151,2- 152,7 triệu đồng), xuống còn khoảng 132-133 triệu đồng. Đây là mức giá rẻ nhất "vô tiền khoáng hậu" trong nhiều năm nay của mẫu xe hot này.

Cái tên được nhiều nữ khách hàng ưa chuộng là Honda Lead cũng đang được giảm giá sâu. Cụ thể, Honda Lead 125 bản Tiêu chuẩn và Cao cấp lần lượt có giá là 38 và 40 triệu, thấp hơn giá đề xuất hãng công bố 1,2-2 triệu đồng. Riêng bản Đặc biệt vẫn bán đúng mới giá đề xuất là 45,8 triệu đồng.

Honda Vision cũng xuống thấp kỷ lục tại các HEAD, chỉ dao động từ 31,3-36,5 triệu đồng, thấp hơn so với giá niêm yết từ 700 nghìn đến 2 triệu đồng tuỳ phiên bản. Tương tự, mẫu xe số bán chạy nhất tại Việt Nam là Honda Wave cũng ghi nhận mức giá thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thay vì việc phải bỏ thêm tiền cho đại lý để mua xe, khách hàng Việt đã được mua với đúng giá đề xuất của hãng (từ 17,86-18,94 triệu đồng).

Nhiều mẫu xe máy Honda đang được các đại lý giảm giá xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Ảnh: Y Nhụy

Cùng với các mẫu xe Honda, đợt này, Piaggio Liberty cũng được nhiều đại lý điều chỉnh giảm từ 5-10 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, Liberty S 125 được bán ra với giá 48 triệu đồng, thấp hơn 9,7 triệu đồng so với niêm yết hãng (57,7 triệu đồng). Liberty 125 25th giá 53,1 triệu đồng, giảm 7,7 triệu đồng so với giá hãng đề xuất là 60,8 triệu đồng. Liberty 125 One giảm 5 triệu đồng, kéo giá xe từ 48,6 triệu xuống còn 43,6 triệu đồng,...

Các đại lý của Yamaha cũng giảm giá sốc cho các mẫu xe của mình trong tháng 3 xuống dưới mức đề xuất của hãng. Cụ thể, mẫu Yamaha NVX đang được các đại lý bán ra với giá chưa tới 50 triệu đồng, thấp hơn 5,3 triệu so với giá đề xuất (55,3 triệu đồng).

Mẫu xe tay ga dành cho nữ Yamaha Grande có giá 47,2-48 triệu đồng, giảm nhẹ 1,1-2,38 triệu đồng so với giá hãng tuỳ theo phiên bản. Còn dòng xe số đối thủ của Honda Wave là Yamaha Sirius cũng đang ghi nhận giá bán thực tế rẻ hơn so với giá niêm yết từ 200-500 nghìn, đưa giá bán xuống còn khoảng 18,5-21,5 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Các chuyên gia dự báo, giá xe máy phổ thông trong vài tháng tới vẫn sẽ có xu hướng giảm mạnh. Nguyên nhân được cho là nhu cầu của thị trường đã bão hoà. Đặc biệt thời điểm sau Tết, đa số người tiêu dùng không còn nhu cầu mua xe mới. Ngoài ra, các hãng xe máy lâu đời như Honda, Yamaha,... đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các thương hiệu xe máy điện, vốn có mẫu mã, kiểu dáng phong phú, dễ sử dụng và thân thiện với môi trường.

Năm 2024, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố tổng doanh số bán hàng là 2.653.607 xe, tăng 5,46% so với năm 2023. Không chỉ tiêu thụ ở thị trường trong nước, các doanh nghiệp này còn xuất khẩu xe máy nguyên chiếc sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện, VAMM gồm 5 thành viên là Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Việt Nam Suzuki, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam. Trong đó, Honda là hãng xe có lượng sản xuất cũng như thị phần lớn nhất, chiếm khoảng 80% toàn VAMM.

Ngoài các thành viên VAMM kể trên, nhiều doanh nghiệp trong nước và FDI khác cũng tham gia sản xuất xe máy điện như VinFast, DatBike, Pega, Yadea, Detech,... với sản lượng khá lớn nhưng không công bố cụ thể doanh số bán hàng.