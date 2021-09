Honda Zoomer-X 2021 có gì mà giá tới 73 triệu đồng?

Chủ Nhật, ngày 05/09/2021 08:26 AM (GMT+7)

Mẫu xe ga có bề ngoài hết sức đặc biệt với giá bán tương đương xe ga cao cấp SH của Honda trên thị trường hiện nay.

Không chỉ là nhà sản xuất nổi tiếng với các dòng sản phẩm thực dụng, bền bỉ, Honda cũng là một nhà sản xuất chịu khó làm đa dạng các dòng sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu cho những đối tượng người sử dụng khác nhau và Zoomer-X là dòng tay ga đặc biệt được nhà sản xuất Nhật Bản đưa tới thị trường từ năm 2012.

Hướng tới đối tượng người sử dụng là các bạn trẻ năng động, những người yêu thích thể thao, trượt ván, bởi lẽ Zoomer-X có thiết kế cốp dành riêng cho nhu cầu để ván trượt của người sử dụng. Hiện nay, hiên bản mới nhất của chiếc tay ga này là Zoomer-X 2021, nó có giá bán từ 56,040 baht Thái - tương đương gần 40 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt và hiện tại nó đã được một số nhà nhập khẩu tư nhân mang về nước ta với giá bán chưa lăn bánh lên tới 72.9 triệu đồng.

Sở hữu thiết kế không giống ai, Zoomer-X 2021 mang tới cho người sử dụng một dòng xe với sự nhỏ gọn, linh hoạt cho nhu cầu di chuyển ở đường phố đông người. Đầu xe mang phong cách thể thao tương tự Grom hay MSX 125, trong khi đó sàn để chân rộng rãi, cùng yên xe phẳng hẹp, kéo dài. Trong khi đó cốp xe hết sức rộng rãi với cơ chế mở yên hết sắc đặc biệt cũng là yếu tố thú hút người sử dụng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Zoomer-X 2021 được trang bị đồng hồ LCD toàn phần với giao diện dễ nhìn và mang tính hiện đại, trong khi chìa khóa sử dụng vẫn là dạng vật lý truyền thống. Không chỉ thế, Zoomer-X 2021 cũng được trang bị phuộc Upside Down - điều mà ngay cả SH350i cũng chưa được trang bị. Trong khi đó, xe được đảm bảo an toàn bởi phanh đĩa trước, tang trống sau và công nghệ phanh kết hợp CBS giúp tăng cường sự an toàn trong quá trình vận hành.

Honda trang bị cho Zoomer-X 2021 khối động cơ eSP xy lanh đơn dung tích 108.2 cc, phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa khoảng 8.23 mã lực tại 8350 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 8.58 Nm tại 6500 vòng/phút. Mẫu xe này có mức tiêu hao nhiên liệu là 53km/lít xăng và có dung tích bình xăng là 4.4 lít.

Bên cạnh Thái Lan thì Campuchia cũng là quốc gia được Honda phân phối chính thức Zoomer-X 2021.

