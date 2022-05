Honda Việt Nam trình làng CB150R The Streetster: Thiết kế bụi bặm, giá "ổn áp"

Thứ Sáu, ngày 13/05/2022 06:00 AM (GMT+7)

Chiếc Neo Sports Café sở hữu thiết kế ấn tượng cùng với loạt trang bị hiện đại như phuộc hành trình ngược, phanh ABS kênh đôi.

Honda Việt Nam mới đây thông báo hãng sẽ chính thức phân phối CB150R The Streetster nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, và giá niêm yết được đưa ra là 105.500.000 đồng.

Kế thừa phong cách Neo Sports Café đặc trưng, CB150R The Streetster sở hữu bề ngoài bụi bặm bảnh bao phù hợp với những người đang cần tìm một chiếc mô tô khác lạ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Xe sở hữu đèn pha LED tròn, cùng với tay lái đơn giản đặc trưng của dòng naked-bike. Đồng hồ LCD toàn phần hiển thị đầy đủ thông số, thiết kế bình xăng khỏe khoắn và yên xe tạo tư thế thoải mái khi lái xe.

Với kích thước tổng thể là 1.973 x 822 x 1.053 mm, yên cao 802mm cùng khối lượng khô 126kg xe phù hợp với thể trạng của số đông người Việt. Hiện CB150R The Streetster phân phối chính hãng tại Việt Nam chỉ có duy nhất phiên bản màu đen với điểm nhấn là khung xe cùng các ngoàm phanh trước sau được sơn đỏ.

Về sức mạnh, CB150R The Streetster được trang bị động cơ xy lanh đơn dung tích 149,3cc, loại DOHC làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 12kW tại 9500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 13,6Nm. Xe được truyền động bởi hộp số 6 cấp kết hợp côn tay. Mức tiêu thụ nhiên liệu của CB150R The Streetster là 2,79 lít xăng/100km và dung tích bình xăng là 8,5 lít.

Điểm nhấn của CB150R The Streetster là được trang bị phuộc hành trình ngược 41mm được sơn đen và phía sau là giảm xóc lò xo trụ đơn. Xe cũng được trang bị phanh đĩa đơn trước sau, có ABS kênh đôi đảm bảo an toàn khi vận hành. CB150R The Streetster sẽ chính thức có mặt tại các HEAD trên cả nước từ 29/5 tới.

