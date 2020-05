Honda SH khan hàng, bất ngờ tăng giá mạnh sau mùa dịch

Thứ Năm, ngày 07/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Giá Honda SH 2019 và 2020 đều tăng mạnh trở lại ngay sau thời điểm nới lỏng giãn cách xã hội. Đã có hiện tượng khan hàng diễn ra tại đại lý.

Giá Honda SH 2019 vẫn tiếp tục giữ ở mức cao ngất ngưởng, cao nhất lên tới 128 triệu đồng

Theo khảo sát của PV Xe Giao thông tại một số đại lý Honda ở Hà Nội như: HEAD Hải Dương (182 Xã Đàn), Honda Kường Ngân 3 (142 Lê Duẩn), giá cả 2 mẫu xe SH 2019 và SH 2020 đều tăng khá mạnh bất chấp sau một thời gian dài các đại lý đóng cửa.

Cụ thể, giá xe Honda SH 2019 tiếp tục tăng cực mạnh ngay đầu tháng 5 này do số lượng xe còn lại ngày càng khan hiếm. Phiên bản SH 125 CBS hiện tại đang có giá 98 triệu đồng. Mẫu SH 125 ABS đang có giá 105,5 triệu đồng. Còn SH 150 CBS hiện có giá là 115 triệu đồng. Giá cao nhất vẫn là hai phiên bản Honda SH 150 ABS và 150 ABS đen mờ 2019 khi đang được các đại lý Honda bán ở mức 123 triệu đồng và 128 triệu đồng.

Một nhân viên của HEAD Kường Ngân 3 cho biết: "Vì là bản cũ lại không được sản xuất nữa nên nó trở thành hàng hiếm, giá chỉ có lên theo từng ngày chứ không xuống".

Giá xe Honda SH 125 CBS 2020 đầu tháng 5 là 79 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với tháng 3. Phiên bản SH 125 ABS 2020 hiện đang có giá bán là 89 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với thời thời điểm cuối tháng 3. Đối với SH 150 ABS 2020 hiện đang có giá bán là 106,5 triệu đồng tại đại lý, tăng 1,5 triệu đồng so với thời điểm cuối tháng 3. Duy nhất phiên bản SH 150 CBS 2020 là giữ nguyên giá 95 triệu đồng so với thời điểm trước khi các HEAD lớn của Honda phải đóng cửa vì dịch Covid-19.

Honda SH 2020 bất ngờ khan hiếm hàng, tăng giá mạnh vì các nhà máy của Honda cũng ngưng sản xuất trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua

Lý giải tình trạng này, nhân viên bán hàng tại HEAD Hải Dương cho hay: "Hiện tại cửa hàng cũng không có đủ mẫu xe để bán vì trong mùa dịch Covid-19 các nhà máy của Honda cũng ngưng sản xuất, cho nên tình trạng thiếu hụt xe nghiêm trọng. Đây là tình trạng chung của rất nhiều đại lý Honda khác".

Bảng giá xe Honda SH tháng 5/2020 mới nhất (ĐVT: triệu đồng)

Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý Giá lăn bánh tạm tính SH 125 CBS 2020 70,99 79 86,47 SH 125 ABS 2020 78,99 89 97,37 SH 150 CBS 2020 87,99 95 103,17 SH 150 ABS 2020 95,99 106,5 115,5 SH 125 CBS 2019 67,99 98 106,17 SH 125 ABS 2019 75,99 105,5 113,67 SH 150 CBS 2019 81,99 115 124,07 SH 150 ABS 2019 83,49 123 132,07 SH 150 CBS 2019 đen mờ 89,99 115 124,07 SH 150 ABS 2019 đen mờ 91,49 128 137,07

Lưu ý: Giá bán thực tế của Honda SH nêu trên có thể chênh lệch tùy vào từng đại lý khác nhau, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết chi tiết hơn.

Giá lăn bánh tạm tính của Honda SH đã bao gồm phí trước bạ xe máy, phí cấp biển số xe máy và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho xe máy.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/honda-sh-khan-hang-bat-ngo-tang-gia-manh-sau-mua-dich-d463895.htmlNguồn: https://xe.baogiaothong.vn/honda-sh-khan-hang-bat-ngo-tang-gia-manh-sau-mua-dich-d463895.html