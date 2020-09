Honda SH giảm giá mạnh trong tháng ngâu, khách hàng đổ xô đặt cọc giữ xe

Thứ Sáu, ngày 04/09/2020 06:00 AM (GMT+7)

Bước sang tháng 7 âm lịch, giá bán SH 2020 giảm mạnh tại đại lý, nhiều người tranh thủ đặt cọc để mua được xe với giá hời nhất.

Giá SH 2019 tiếp tục tăng mạnh trong tháng 9/2020, phiên bản màu đỏ thường thấp hơn các màu khác từ 1-2 triệu đồng

Những ngày đầu tháng 9 (tức tháng 7 âm lịch), giá xe SH 2020 được điều chỉnh giảm giá mạnh tại nhiều đại lý Honda nhằm kích cầu người mua trong tháng ngâu, trong khi đó giá Honda SH 2019 vẫn tiếp tục tăng mạnh hơn tháng trước và dường như chưa có điểm dừng.

Cụ thể, phiên bản 125 ABS 2019 hiện đang có giá bán 115 triệu đồng, tăng 3 triệu so với tháng trước. Phiên bản SH 150 CBS 2019 có giá bán tăng mạnh lên tới 126 triệu đồng, cao hơn 8 triệu đồng so với tháng trước và chênh tới 44 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng.

Hai phiên bản có giá bán cao nhất của SH 2019 hiện tại là 150 ABS và 150 ABS bản đen mờ hiện giá vẫn được giữ ở mức giá bán lần lượt là 135 và 140 triệu đồng. Đặc biệt, phiên bản 125 CBS 2019 cũng đã hết sạch hàng tại đại lý lớn nhất của Honda tại Hà Nội là Kường Ngân.

Lý giải cho việc giá bán Honda SH 2019 vẫn tiếp tục tăng phi mã trong tháng ngâu này, một nhân viên bán hàng tại đại lý Kường Ngân (142 Lê Duẩn, Hà Nội) cho biết: "Do lượng xe máy Honda SH 2019 ngày càng hiếm và không được sản xuất nữa cho nên giá bán gần như chỉ có tăng mà không giảm dù có là tháng ngâu hay thời điểm nào đi chăng nữa. Số lượng xe còn tồn lại trong kho của cửa hàng hiện tại còn rất ít, tháng sau cũng không biết còn hay không nên giá hiện tại của SH 2019 vẫn rất cao".

Khá nhiều người đã đặt cọc giữ xe để được hưởng ưu đãi về giá bán trong tháng ngâu

Trái ngược với giá bán tăng mạnh của Honda SH 2019, giá xe Honda SH 2020 đang được điều chỉnh giảm khá mạnh trong tháng này. Honda SH 125 CBS 2020 đầu tháng 9/2020 đang được bán với giá 77,5 triệu đồng, giảm 700.000 đồng so với tháng trước. Tương tự, phiên bản 150 CBS 2020 cũng giảm gần 1,6 triệu đồng so với tháng trước xuống còn 93 triệu. Bản cao nhất là 150 ABS 2020 hiện đang có giá bán là 104,8 triệu đồng tại đại lý, giảm 1,1 triệu đồng so với tháng trước. Riêng phiên bản 125 ABS vẫn giữ nguyên giá bán là 88 triệu đồng.

Trao đổi với PV Xe giao thông, nhân viên này cho biết thêm: "Biết giá xe đang được giảm mạnh trong thời điểm tháng ngâu này nên rất nhiều khách hàng đã đặt tiền cọc để giữ xe, tháng sau chọn ngày đẹp mới mua. Theo mình nghĩ họ làm vậy là hợp lý bởi cũng có khá nhiều người duy tâm không mua xe trong tháng 7 âm lịch do sợ gặp vận xui. Nếu đặt mua xe trong thời điểm này họ vừa sẽ mua được xe với giá bán tốt nhất và kèm theo đó là rất nhiều ưu đãi của cửa hàng cũng như vừa tránh được nỗi lo khi mua xe trong tháng này".

"Hơn thế nữa Honda SH 2020 đang ngày càng được lòng khách hàng với kiểu dáng và thiết kế dần quen mắt hơn, đặc biệt là giá cả và công nghệ hiện đại của SH 2020 thực sự đang thu hút khá nhiều người".

Bảng giá xe Honda SH tháng 9/2020 mới nhất (ĐVT: triệu đồng)

Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý Chênh lệch SH 125 CBS 2020 70,99 77,5 +6,51 SH 125 ABS 2020 78,99 88 +9,01 SH 150 CBS 2020 87,99 93 +5,01 SH 150 ABS 2020 95,99 104,8 +8,81 SH 125 CBS 2019 67,99 Hết hàng SH 125 ABS 2019 75,99 115 +39,01 SH 150 CBS 2019 81,99 126 +44,01 SH 150 ABS 2019 83,49 135 +51,51 SH 150 CBS 2019 đen mờ 89,99 126 +36,01 SH 150 ABS 2019 đen mờ 91,49 140 +48,51

Lưu ý: Giá bán thực tế của Honda SH nêu trên có thể chênh lệch tùy vào từng đại lý khác nhau, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết chi tiết hơn.

