Honda Scoopy phiên bản Hello Kitty ra mắt, giá 40 triệu đồng

Hello Kitty là một nhân vật hư cấu được tạo ra bởi công ty Sanrio, được coi là biểu tượng của nét văn hóa Kawaii (dễ thương) trong nền văn hóa hiện đại của Nhật Bản. Và để kỷ niệm 50 năm Hello Kitty ra mắt (từ 1975) thì mới đây Honda Thái Lan đã cho ra mắt phiên bản giới hạn của mẫu tay ga Honda Scoopy.

Về cơ bản Honda Scoopy Hello Kitty không có khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn ngoại trừ việc sử dụng màu sắc cũng hoạt tiết mang phong cách Kitty White. Toàn thân xe sử dụng màu trắng xen kẽ họa tiết màu đỏ và logo mang hình ảnh của mèo Hello Kitty.

Vành lốp sử dụng màu đen với điểm nhấn họa tiết màu trắng, xanh, đỏ đặc trưng của nhân vật Hello Kitty. Ngoài ra, người mua cũng sẽ được tặng kèm các phụ kiện cùng phong cách Hello Kitty bao gồm bọc chìa khóa, mũ bảo hiểm. Chỉ có 2000 chiếc được bán ra với giá bán là 57.900 baht - khoảng 40,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại, cao hơn đáng kể so với mức giá 49.900 baht của bản tiêu chuẩn.

Honda Scoopy Hello Kitty vẫn sở hữu các trang bị bao gồm hệ thống đèn pha công nghệ LED, cụm đồng hồ analog, chìa khóa thông minh smartkey, cốp chứa đồ đầu xe kèm cổng USB và một cốp chứa đồ khá rộng rãi phía dưới yên.

Xe được trang bị động cơ eSP xy lanh đơn dung tích 109,51cc làm mát bằng không khí. Scoopy Hello Kitty cũng được trang bị phun xăng điện tử PGM-FI kèm theo đó là hệ thống ngắt động cơ tạm thời tiết kiệm xăng hơn. Mẫu tay ga này cũng có phanh đĩa trước kèm tang trống sau kèm hệ thống phanh CBS an toàn trong vận hành.

Honda sẽ chính thức bán ra Scoopy Hello Kitty ra thị trường từ ngày 15/8 tới đây.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]