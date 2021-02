Honda Rebel 1100 2021 sắp bán ra tại Đông Nam Á: Giá cực ổn

Chủ Nhật, ngày 28/02/2021 06:00 AM (GMT+7)

Sau khi chính thức trình làng tại Nhật Bản vào tháng 11/2020 thì các thông tin mới đây cho thấy Honda sẽ sớm bán ra Rebel 1100 tại thị trường Đông Nam Á.

Là một dòng thuần bobber được Honda đưa tới thị trường, Rebel 1100 2021 có được nhiều cải tiến so với thế hệ trước đó. Trước tiên là ở thiết kế khi hãng đưa tới hệ thống đèn pha gồm 4 đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn hiển thị màu với một đồng hồ chính tròn và đồng hồ phụ bên cạnh.

Yên xe được đặt thấp và bánh xe lớn cùng với tay lái nhô cao hơn, khiến tạo tư thế lái thoải mái đậm chất bobber. Hệ thống giảm xóc cũng được điều chỉnh với thiết kế khác biệt, trong khi giảm xóc sau là loại lò xo kép đặt nghiêng.

Bên cạnh đó, Honda Rebel 1100 vừa trình làng cũng được tích hợp hàng loạt các tính năng hiện đại như Throttle By Wire, bướm ga điện, 3 chế độ lái khác nhau. Sự an toàn được củng cố bởi thệ thống HSTC mới chống xoay bánh tự do 3 cấp độ, hệ thống điều khiển bánh xe chống nâng bánh trước, hệ thống kiểm soát hành trình...

Về sức mạnh, Rebel 1100 được trang bị khối động cơ 2 xy lanh tổng dung tích 1084cc tương tự Honda Africa Twin, sản sinh công suất tối đa 85.8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 98 Nm. Tuy nhiên khối động cơ trên Rebel 1100 được điều chỉnh để gia tăng sức mạnh ở dải vòng tua từ thấp tới trung bình. Người sử dụng có thể tùy chọn giữa côn tay hoặc số tự động.

Dự kiến, mức giá bán của Rebel 1100 tại Thái Lan sẽ rơi vào khoảng từ 250 - 265 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt cho bản tiêu chuẩn.

Nguồn: http://danviet.vn/honda-rebel-1100-2021-sap-ban-ra-tai-dong-nam-a-gia-cuc-on-5020212825596148.htm