Gợi ý bắt bệnh đèn xi nhan trên xe máy bị hỏng và cách khắc phục

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 08:00 AM (GMT+7)

Ngoài mất an toàn khi tham gia giao thông, lái xe máy bị hỏng đèn xi nhan còn bị xử phạt hành chính. Cho nên việc khắc phục “bệnh” đèn xi nhan bị hỏng thực sự rất cần thiết.

Đèn xi nhan trên xe máy rất quan trọng khi tham gia giao thông góp phần quan trọng cho việc lái xe an toàn. Nhưng đôi khi bạn sẽ thấy đèn này lúc sáng lúc không hay gặp trục trặc gì đó mà không biết nguyên nhân.

Theo các chuyên gia xe máy, hệ thống đèn xi nhan nói riêng và đèn tín hiệu nói chung của xe máy thường có chung đặc điểm là nhận nguồn năng lượng điện từ bình ắc quy trên xe. Nếu đèn không sáng thì trước hết cần kiểm tra lại bình ắc quy.

Cùng với đó bạn cũng có thể kiểm tra các đầu nối dây dẫn xem có tiếp xúc tốt không, có đứt đoạn nào không. Sau đấy, bạn nên tiến hành kiểm tra trực tiếp tại chỗ hỏng hóc của đèn tín hiệu.

Trường hợp nếu 1 hoặc 2 bóng đèn xi nhan không sáng, nguyên do có thể vì bóng đèn bị hỏng, hoặc do độ tiếp xúc của đuôi đèn không tốt. Với đèn xi nhan mà không nháy thì còn do cục nháy bị hỏng hoặc công suất bóng đèn không phù hợp.

Tùy theo nguyên nhân của “bệnh” đèn xi nhan như trên mà bạn có thể đưa ra các cách khắc phục tương ứng. Chẳng hạn như ắc quy bị hỏng thì cần thay ắc quy, hết điện thì cần sạc ắc quy, đứt dây cần phải nối lại hoặc cần thay bóng đèn mới.

Lưu ý rằng khi phát hiện ra đèn xi nhan bị hỏng cần phải đi thay càng nhanh càng tốt. Vì thiếu đèn xi nhan có thể dẫn tới những nguy cơ va chạm khi tham gia giao thông do người đi đường không biết được bạn định rẽ khi nào.

Việc chuyển làn đường, chuyển hướng mà không có đèn xi nhan báo hiệu trước trên xe máy cũng sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Trong đó, chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước sẽ bị phạt tiền từ 100 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng. Còn chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ sẽ bị phạt tiền từ 400 nghìn đồng đến 600 nghìn đồng.

