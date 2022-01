Giá xe Wave RSX 2022 mới nhất đầy đủ các phiên bản

Thông tin mới nhất về giá xe Wave RSX 2022 mới nhất bao gồm giá đề xuất và giá bán tại đại lý, chương trình ưu đãi khi mua xe và đánh giá thiết kế, thông số kỹ thuật của Wave RSX.

Honda Wave RSX 2022 là mẫu xe số phổ thông lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2008 với thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung và năng động, phù hợp với nhu cầu sử dụng về đi lại hàng ngày của số đông người sử dụng, đặc biệt là nam giới. Wave RSX có khả năng chở người, chở hàng một cách dễ dàng, động cơ bền bỉ, tiết kiệm xăng, máy bốc.

Theo như tìm hiểu thì kể từ khi ra mắt phiên bản mới vào tháng 11 năm 2020 thì Honda Wave RSX Fi 110 có giá bán tại các đại lý thường cao hơn so với giá đề xuất từ 1 đến 2 triệu đồng tùy từng phiên bản. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến kinh tế của người tiêu dùng nên giá xe Wave RSX đã “giảm nhiệt” so với trước, giá bán thực tế thấp hơn giá đề xuất từ 300 ngàn đến 500 ngàn đồng tùy từng phiên bản để kích thích mua sắm xe máy mới vào dịp cuối năm để đi chơi Tết. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá bán xe số Honda Wave RSX mới nhất đầy đủ các phiên bản.

Bảng giá xe Wave RSX đề xuất từ hãng mới nhất tháng 1/2022

Honda Wave RSX được phân phối chính thức qua các hệ thống đại lý trên toàn quốc và khi khách hàng mua xe Wave RSX 2022 thì sẽ được hưởng chính sách bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) dành cho tất cả các phiên bản và 06 lần kiểm tra định kỳ tại các Honda HEAD.

Phiên bản Màu sắc Giá đề xuất (đồng) Honda Wave RSX 2022 vành nan hoa phanh cơ Xám - Đen, Xanh - Đen, Đỏ - Đen, Trắng - Đen 21.790.000 Honda Wave RSX 2022 vành nan hoa phanh đĩa Xám - Đen, Đỏ - Đen 22.790.000 Honda Wave RSX 2022 vành đúc phanh đĩa Đỏ- Đen, Xanh- Đen, Trắng - Đen, Xanh thiên thanh - Đen 24.790.000

Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và chưa bao gồm các khoản thuế phí như phí trước bạ + phí đăng ký biển số + phí bảo hiểm dân sự.

Thông tin ưu đãi khi mua xe Honda Wave RSX 2022

- Khách hàng mua xe máy Wave RSX ngoài được hưởng các chính sách về bảo hành thì còn được tham gia các chương trình bốc thăm trúng thưởng như: Mua và/hoặc thay dầu nhớt chính hiệu Honda tại các HEAD, có cài đặt ứng dụng My Honda (đã thêm Số khung xe vào ứng dụng) thì sẽ được quay thưởng với giải đặc biệt là xe máy SH 125i bản tiêu chuẩn và rất nhiều phần quà khác.

- Hiện chưa có chương trình giảm giá hay ưu đãi về quà tặng từ hãng, còn các đại lý có thể có các chương trình quà tặng hoặc giảm giá trực tiếp dành cho khách hàng mua xe số Wave RSX mới (chính sách này tùy thuộc vào từng Honda HEAD).

So sánh giá xe Honda Wave RSX với các đối thủ cùng phân khúc

Wave RSX là dòng xe số phổ thông có mức giá từ hơn 21 triệu đồng đến dưới 25 triệu đồng. Với tầm giá này, Honda Wave RSX sẽ cạnh tranh với đối thủ là Yamaha Sirius FI trong cùng phân khúc.

Yamaha Sirius

Yamaha Sirius là cái tên thường xuyên “bám đuổi” quyết liệt về doanh số với Wave RSX. Sirius có nhiều phiên bản để lựa chọn, thiết kế dáng thanh thoát, động cơ khá bốc, lên ga nhanh tuy nhiên thiết kế xe chưa được ưng mắt cho lắm.

- Yamaha Sirius FI phanh đĩa: 22.040.000đ

- Yamaha Sirius FI phanh cơ: 21.040.000đ

- Yamaha Sirius FI RC mới vành đúc: 23.890.000đ

- Yamaha Sirius FI phiên bản RC vành đúc: 23.190.000đ

- Yamaha Sirius FI phiên bản Phanh đĩa: 21.340.000đ

- Yamaha Sirius FI phiên bản Phanh cơ: 20.340.000đ

Giá xe Honda Wave RSX mới nhất tại đại lý tháng 1/2022

Không giống như các mẫu xe máy của Yamaha, các mẫu xe máy của Honda rất ít khi có giá bán tại đại lý thấp hơn giá đề xuất và kể cả trong tình hình ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19.

Hiện nay, giá bán của Wave RSX tại các đại lý ở Hà Nội, TP. HCM hay các tỉnh thành khác cũng cao hơn từ 3 trăm ngàn đồng đến 1 triệu đồng so với giá đề xuất (giá cao hơn tùy từng mẫu xe). Bởi đây là thời điểm cuối năm, nhu cầu mua xe tăng cao để đi lại dịp Tết Nguyên Đán nên giá xe sẽ tăng hơn so với các tháng trước. Nếu như nhu cầu không gấp, khách hàng có thể chờ qua thời điểm nóng này rồi mua xe để có giá tốt hơn.

1. Giá xe Wave RSX 2022 tại đại lý ở Hà Nội

Theo thông tin khảo sát mới nhất tại các đại lý Honda HEAD vào tháng 01/2022 ở Hà Nội thì hiện nay, tất cả các phiên bản của xe Honda Wave RSX đều được bán với giá cao hơn giá đề xuất từ 500 đến hơn 1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Phiên bản Giá đề xuất (đồng) Giá đại lý (đồng) Honda Wave RSX 2022 vành nan hoa phanh cơ 21.790.000 22.100.000 Honda Wave RSX 2022 vành nan hoa phanh đĩa 22.790.000 23.290.000 Honda Wave RSX 2022 vành đúc phanh đĩa 24.790.000 25.990.000

2. Giá xe Wave RSX 2022 tại đại lý ở TP. HCM

Xu hướng tăng nhẹ giá bán tại các đại lý của Honda ở TP. HCM cũng tương tự so với ở Hà Nội. Giá xe Wave RSX cũng cao hơn so với giá đề xuất từ hơn 200 ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Phiên bản Giá đề xuất (đồng) Giá đại lý (đồng) Honda Wave RSX 2022 vành nan hoa phanh cơ 21.790.000 22.000.000 Honda Wave RSX 2022 vành nan hoa phanh đĩa 22.790.000 22.999.000 Honda Wave RSX 2022 vành đúc phanh đĩa 24.790.000 25.890.000

3. Giá xe Wave RSX 2022 tại các tỉnh thành khác

Nắm bắt được nhu cầu mua xe tăng cao dịp giáp Tết nên các đại lý ở tỉnh thành khác ngoài các thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM cũng đều có xu hướng tăng nhẹ giá bán so với giá đề xuất. Mức tăng tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống và mua xe.

Giá đề xuất (đồng) Giá đề xuất (đồng) Giá đại lý (đồng) Honda Wave RSX 2022 vành nan hoa phanh cơ 21.790.000 Cao hơn từ 2 trăm ngàn đồng đến 350 ngàn đồng Honda Wave RSX 2022 vành nan hoa phanh đĩa 22.790.000 Cao hơn từ 3 trăm ngàn đồng đến 5 trăm ngàn đồng Honda Wave RSX 2022 vành đúc phanh đĩa 24.790.000 Cao hơn từ 5 trăm ngàn đồng đến 1 triệu đồng

Lưu ý: Những mức giá từ đại lý ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán thực tế sẽ thay đổi vào từng thời điểm, từng đại lý mà khách hàng mua xe.

Màu sơn của Honda Wave RSX

- Honda Wave RSX 2022 vành nan hoa phanh cơ: Xám - Đen, Xanh - Đen, Đỏ - Đen, Trắng - Đen

- Honda Wave RSX 2022 vành nan hoa phanh đĩa: Xám - Đen, Đỏ - Đen

- Honda Wave RSX 2022 vành đúc phanh đĩa: Đỏ- Đen, Xanh- Đen, Trắng - Đen, Xanh thiên thanh - Đen

Những cải tiến của Honda Wave RSX 2022

Honda Wave RSX 2022 có tới 3 phiên bản tùy chọn theo từng trang bị nhưng sở hữu chung một kích thước tổng thể dài x rộng x cao là 1.921 mm x 709 mm x. 1.081 mm, chiều cao của yên xe là 760mm. Phiên bản vành đúc và vành nan hoa phanh đĩa nặng 99kg, các phiên bản còn lại nặng 98kg.

1. Thiết kế

Tổng thể của Honda Wave RSX có thiết kế được tính toán kỹ để phù hợp với vóc dáng trung bình của người Việt.

Ngoại hình có kiểu dáng thể thao khí động học, vỏ thân xe thiết kế tạo độ dày, chắc xe chứ không quá mỏng cho cảm giác mảnh mai như trên dòng xe Yamaha Sirius. Bộ tem xe thể thao trên RSX càng tăng thêm độ thanh thoát cho chiếc khi khi lăn bánh.

Phần đầu xe thiết kế nổi bật là cụm đèn pha bản rộng, chiếm phần lớn diện tích để tăng khả năng chiếu sáng khi trời tối. Phần mặt nạ trước xe được thiết kế góc cạnh, hầm hố hơn khi kết hợp với dải đèn xi-nhan và đèn ban ngày vuốt dọc hai bên rất hiện đại. Tổng thể phần mặt trước là điểm nhấn mạnh mẽ, sắc nét, đặc biệt trong đêm tối.

Thân xe hướng chữ V được trang trí bằng logo 3D "RSX" (trên phiên bản phanh đĩa vành đúc) kết hợp cùng tem chữ "sport" ấn tượng ở cả 3 phiên bản càng làm nổi bật lên một phong cách riêng chỉ có của Wave RSX. Đuôi xe là cụm đèn hậu vuốt cao kiêu hãnh.

2. Trang bị tính năng trên Wave RSX

Tất cả các phiên bản của Honda Wave RSX được trang bị các tính năng giống nhau và chỉ khác nhau về màu xe, vành đúc và vành nan, phanh cơ và phanh đĩa trên từng phiên bản.

- Phần tem xe và Logo 3D chỉ có trên bản phanh đĩa vành đúc.

- Wave RSX 2022 được trang bị hệ thống khóa 3 trong 1 gồm khóa điện, khóa từ và khóa cổ truyền thống rất tiện lợi và an tâm hơn.

- Đồng hồ tốc độ vẫn là dạng đồng hồ cơ truyền thống, hiển thị rõ nét các thông số về tốc độ, chế độ số đang chạy, lượng xăng còn lại và số km đã đi được.

3. Tiện ích trên Honda Wave RSX

- Đèn pha luôn sáng trên Wave RSX giúp người dùng tránh được tình trạng quên bật đèn xe vào buổi tối rất tiện lợi.

- Hộp đựng đồ U-box có khả năng chứa được 01 mũ bảo hiểm nửa đầu.

- Dung tích bình xăng chứa được 4 lít, tăng thêm 0.4l so với thế hệ cũ.

- Hệ thống phun xăng điện tử được trang bị trên tất cả phiên bản, cung cấp lượng nhiên liệu phù hợp với điều kiện vận hành & giúp tiết kiệm nhiên liệu.

4. Động cơ của Wave RSX

Honda Wave RSX Fi được trang bị động cơ 110cc làm mát bằng không khí tích hợp phun xăng điện tử PGM-FI, 4 kỳ sản sinh công suất 8,6 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 8,7 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Wave RSX 2022 có công suất tương đương Sirius FI, tuy nhiên mức mô-men xoắn cực đại thấp hơn 0,8 Nm. Xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3 cho khả năng vận hành bền bỉ.

Thông số kỹ thuật của Honda Wave RSX 2022

- Khối lượng bản thân: 99kg (vành đúc và vành nan hoa phanh đĩa) - 98kg (vành nan hoa, phanh trước loại phanh cơ)

- Dài x Rộng x Cao: 1.921 mm x 709 mm x 1.081 mm

- Khoảng cách trục bánh xe: 1.227mm

- Độ cao yên: 760mm

- Khoảng sáng gầm xe: 135mm

- Dung tích bình xăng: 4 lít

- Kích cỡ lớp trước/ sau

- Trước: 70/90 - 17 M/C 38P

- Sau: 80/90 - 17 M/C 50P

- Phuộc trước: Ống lồng, giảm chấn thủy lực

- Phuộc sau: Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực

- Loại động cơ: Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí

- Công suất tối đa: 6,46 kW / 7.500 vòng/phút

- Dung tích nhớt máy: 0,8 lít khi thay nhớt 1,0 lít khi rã máy

- Mức tiêu thụ nhiên liệu: 1,7l/100 km

- Hộp số: Cơ khí, 4 số tròn

- Hệ thống khởi động: Đạp chân/Điện

- Moment cực đại: 8,70 Nm/6.000 vòng/phút

- Dung tích xy-lanh: 109,2 cm3

- Đường kính x Hành trình pít tông: 50,0 x 55,6 mm

- Tỷ số nén: 9,3 : 1

Đánh giá xe Wave RSX sau thời gian sử dụng

Theo như nhiều người dùng đánh giá, sau một thời gian sử dụng Honda Wave RSX có những nhận xét sau:

- Yên xe của RSX càng sử dụng thì thấy mềm ra và cho cảm giác ngồi thoải mái, đi lâu mà không thấy mỏi.

- Khung sườn chắc chắn, nơi bị bùn đất các kiểu bám vào nhưng phần sơn vẫn đảm bảo không thấy bị gỉ sét.

- Phần vỏ xe của Wave RSX dễ cong vênh thay đổi theo nhiệt độ và đi xe thấy kêu rung mạnh phần nhựa ở tốc độ cao.

- Giảm sóc có độ nhún tốt, đầm và chắc.

- Động cơ cho cảm giác đầm êm ở tốc độ 70 hay 80 nhưng tiếng máy thì xào to.

Các lưu ý khi mua xe máy Honda Wave RSX mới

Khi chọn mua xe máy Honda Wave RSX mới, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ kèm theo như Chứng minh thư, hợp đồng đặt cọc nếu có,...

Khi nhận xe bạn cần kiểm tra xe đã qua sử dụng hay chưa, xe là xe mới hay xe tân trang lại một vài bộ phận lỗi do bảo hành. Và nếu có thể yêu cầu được chạy thử trước khi lấy xe.

Bạn nên kiểm tra tổng thể toàn bộ thân xe, các chi tiết như vỏ, giảm xóc, vành xe… xem có bong tróc hay trầy xước không. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra các phụ kiện kèm thêm như bộ đồ nghề, kính chiếu hậu, bình điện có phải chính hãng hay không.

Chọn thời điểm giảm giá xe và có nhiều ưu đãi để mua xe với giá tốt nhất. Và đặc biệt không tham gia giao thông khi chưa làm đăng ký cấp biển số xe, không điều khiển xe khi chưa có bằng lái.

