Giá xe SH tháng 11/2021: Đồng loạt đội giá tại đại lý

Thứ Hai, ngày 08/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Bước sang đầu tháng 11, giá bán của nhiều phiên bản Honda SH tại đại lý ở Hà Nội đang tăng nhẹ trở lại.

Giá bán tất các phiên bản SH 2021 thời điểm hiện tại đang tăng nhẹ từ 1-2 triệu đồng mỗi phiên bản so với tháng trước.

Cụ thể, tại một số đại lý xe máy Honda lớn tại Hà Nội, giá Honda SH 125 CBS 2021 hiện đang có giá 81 triệu đồng.

Honda SH 125 ABS 2021 có giá bán 89 triệu đồng. SH 150 CBS 2021 có giá bán tại đại lý là 96 triệu đồng.

Honda SH 150 ABS đang có giá bán là 106 triệu đồng. Tất cả các mẫu xe này đều tăng từ 1-3 triệu đồng so với tháng trước.

Các phiên bản của Honda SH 2021 đều đang tăng trở lại đầu tháng 11 này

Trao đổi với PV Xe Giao thông, nhân viên tại đại lý xe máy Honda Head Việt Chính (Km12, Quốc Lộ 32, Cầu Diễn, Hà Nội) cho biết: "SH hiện nay gần như là dòng xe máy tay ga hàng đầu tại Việt Nam. Khách hàng khi đã lên dòng xe máy này thường rất ít khi phải nâng cấp nữa, bởi vậy nó luôn nằm trong các mẫu xe có doanh số bán tốt nhất của Honda. Giá xe sau dịch dần tăng trở lại cũng không có gì quá bất ngờ".

Không có nhiều sự thay đổi so với các tháng trước đây, hai phiên bản SH 150 ABS 2019 và 150 CBS 2019 giá vẫn ở mức khá cao do đã ngưng sản xuất. Phiên bản SH 150 CBS 2019 đang có giá bán 150 triệu đồng, chênh tới 68 triệu đồng so với giá đề xuất.

Bản SH 150 ABS 2019 hiện cũng có giá cao ngất ngưởng, lên tới 155 triệu đồng, cao hơn tới 71,5 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng.

SH 350i vẫn được rất nhiều khách hàng quan tâm

Cũng được sự chú ý nhiều không kém của khách hàng là mẫu xe SH 350i. Chỉ mới mở bán trong vòng 2 tháng trở lại đây mà lượng khách hỏi và đặt mua mẫu xe này khá đông, khiến nhiều đại lý ở trong tình trạng khan hàng.

Nhân viên tại Honda Kường Ngân (115 Nguyễn Lương Bằng) cho biết: "So với mẫu xe SH 150 2021 thì mẫu xe SH 350i có nhiều sự khác biệt về động cơ, cụm đồng hồ LCD mới và đặc biệt là hệ thống kiểm soát lực xoắn (HSTC) chỉ thấy trên những mẫu xe PKL cũng đã được đưa lên SH 350i".

Tại Hà Nội, hiện phiên bản thể thao của mẫu xe này đang có giá bán từ 160 - 165 triệu đồng tại đại lý, chênh cao hơn 19 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng.

Bảng giá xe Honda SH tháng 11/2021 mới nhất (ĐVT: triệu đồng)

Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý Chênh lệch SH 125 CBS 2021 70,99 81 + 10,01 SH 125 ABS 2021 78,99 89 + 10,01 SH 150 CBS 2021 87,99 96 + 8,01 SH 150 ABS 2021 95,99 106 + 10,01 SH 150 CBS 2019 81,99 150 + 68,01 SH 150 ABS 2019 83,49 155 + 71,51 SH350i Thể thao 145,9 165 + 19,1

Lưu ý: Giá bán thực tế của Honda SH nêu trên có thể chênh lệch tùy vào từng đại lý khác nhau, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết chi tiết hơn.

