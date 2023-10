Giá Honda Winner X cuối tháng 10/2023, khuyến mại hơn 17 triệu đồng

Là dòng xe côn tay cỡ nhỏ chủ lực của Honda ở thị trường Việt Nam, Honda Winner X hiện tại được phân phối với 3 phiên bản tùy chọn khác nhau. Đó là các phiên bản gồm: Tiêu chuẩn, Thể thao, Đặc biệt. Đây cũng là dòng xe côn tay nhận được nhiều sự quan tâm từ giới trẻ và có nhiều ưu đãi từ các đại lý phân phối chính hãng.

Khảo sát một HEAD Honda ở Hà Đông, Hà Nội cho thấy, hiện tại người mua Winner X sẽ nhận được các ưu đãi gồm 1,3 triệu đồng tiền quà tặng và 1 voucher 3 triệu đồng trước ngày 30/11/2023. Voucher này không được quy đổi ra tiền mặt nhưng có thể mua các mặt hàng điện máy gia dụng, thời trang và thực phẩm. Không những có các phần quà ưu đãi, giá thực tế của các phiên bản Winner X còn giảm tới khoảng 13 triệu đồng so với giá đề xuất. Như thế, người mua có thể nhận được tổng ưu đãi tới 17,3 triệu đồng khi mua xe côn tay Honda Winner X.

Bảng giá Honda Winner X chi tiết cuối tháng 10/2023:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Quà tặng Winner X Tiêu chuẩn 46,16 33 1,3 triệu đồng tiền quà tặng; 1 voucher trị giá 3 triệu đồng dùng cho mua sắm Winner X Đặc biệt 50,06 37 Winner X Thể thao 50,56 37,5

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda Winner X có những cải tiến, tạo ra sự đột phá về ngoại hình so với Winner thế hệ cũ. Xe có thân hình nhìn hoành tráng, thể thao và mang dáng dấp của các dòng mô tô cỡ lớn từ nhà sản xuất Honda. Thiết kế hai bên nổi bật, các tấm ốp với những đường gân dập nổi, đem tới sự nam tính và khỏe khoắn cho xe. Các vết cắt sắc nét, tạo ra sự tinh tế và trau chuốt cuốn hút.

Phần đuôi xe thon gọn, thanh tay vịn cắt đôi tạo thành 2 sừng. Trong khi ống xả xe được điều chỉnh giảm 20 độ so với thế hệ trước, tăng sự thân thiện cho phương tiện phía sau. Âm thanh phát ra từ pô xe có nét đặc trưng, tăng cảm xúc kích thích cho lái xe. Hệ thống phanh đĩa an toàn, có tùy chọn ABS (chống bó cứng phanh) giúp lái xe được an tâm.

Sức mạnh của Honda Winner X đến từ khối động cơ 150cc, DOHC, 06 số, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 11,5 kW tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh này cho phép Winner X tỏ rỏ uy lực trên nhiều cung đường khác nhau và khả năng tăng tốc rất mạnh mẽ từ 0-200 mét chỉ trong 10,9 giây.

Trên xe có hàng loạt trang bị tiện ích an toàn và hiện đại. Điển hình là hệ thống khóa thông minh hoàn toàn mới, mặt đồng hồ kỹ thuật số thông minh, cổng sạc USB tiện lợi. Trong khi đó, hệ thống xích xe của Winner X mới được cải tiến với xích có vòng phớt O, kéo dài tuổi thọ hơn 3 lần so với phiên bản cũ giúp tiết kiệm thời gian bảo dưỡng và vận hành xe được êm ái. Nhìn chung, Honda Winner X là dòng xe côn tay phù hợp với những tay lái cá tính, thích cảm giác lái xe côn thể thao.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda Winner X:

Khối lượng bản thân 122 kg Dài x Rộng x Cao 2.019 x 727 x 1.104 mm Khoảng cách trục bánh xe 1.278 mm Độ cao yên 795 mm Khoảng sáng gầm xe 151 mm Dung tích bình xăng 4,5 lít Kích cỡ lốp trước 90/80-17M/C 46P Kích cỡ lốp sau 120/70-17M/C 58P Phuộc trước Ống lồng, giảm chấn thủy lực Phuộc sau Lò xo trụ đơn Loại động cơ PGM-FI, 4 kỳ, DOHC, xi lanh đơn, côn 6 số, làm mát bằng dung dịch Công suất tối đa 11,5 kW tại 9.000 vòng/phút Mức tiêu thụ nhiên liệu 1,99 lít/100 km Loại truyền động Cơ khí Hệ thống khởi động Điện Dung tích xi lanh 149,1cc Đường kính x Hành trình pít tông 57,3 x 57,8 mm Tỷ số nén 11,3:1

