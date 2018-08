Đâu mới là công nghệ chống trộm an toàn nhất trên xe máy tại Việt Nam?

Thứ Hai, ngày 27/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Mặc dù hầu hết các thương hiệu đều trang bị công nghệ chống trộm cho xe máy của mình nhưng không phải tất cả đều an toàn.

Khi tra "mất trộm xe máy" trên Google bạn sẽ tìm thấy khoảng 16.800.000 kết quả (0,47 giây), đây thực sự là một trong những vấn nạn cho người dân Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh...

Nguyên nhân tình trạng này là do các tệ nạn xã hội như nghiện hút, cá độ, cờ bạc... còn diễn ra nhan nhản và vô tình biến nhiều thanh niên thậm chí thiếu niên trở thành những băng đản trộm cướp nguy hiểm. Với đặc điểm dễ lấy trộm và có giá trị cao nên xe máy là đối tượng của rất nhiều kẻ trộm cướp, do đó các nhà sản xuất xe máy hàng đầu như Piaggio, Honda, Yamaha đã tích cực trang bị những hệ thống chống trộm cho xe máy của mình.

Tuy nhiên hệ thống chống trộm xe máy của hãng nào tốt nhất và an toàn nhất?

1. Xe máy Piaggio

Chìa khóa Piaggio sử dụng giao thức từ trường.

Hãng sản xuất xe máy của Ý đã sớm trang bị hệ thống khóa từ chống trộm. Công nghệ ứng dụng ở đây giống với công nghệ NFC, theo đó, chìa khóa từ trên xe máy Piaggo đóng vai trò như một cái tag tích hợp trong đó 1 vi mạch chứa đoạn code. Chìa khóa này không sử dụng năng lượng mà khi đưa chìa khóa vào ổ khóa thì ổ khóa sẽ đóng vai trò tiếp năng lượng cho đoạn vi mạch trong chìa khóa hoạt động thông qua từ trường.

Ổ khóa cũng đồng thời là thiết bị đọc mã code mà chìa khóa gửi về, tiếp đó gửi lệnh tới CPU của xe và kích hoạt hệ thống điện cho xe.

Những mẫu xe của Piaggio được trang bị công nghệ khóa từ xếp vào bậc an toàn nhất hiện nay

Chính vì thế, ngay cả khi bạn sử dụng một chiếc chìa khóa có hình dạng y hệt chìa khóa từ của xe máy Piaggio (giống như phương thức đánh chìa khóa thông thường) thì cũng không thể nào mở khóa xe vì trong đó không bao hàm mạch từ phù hợp của xe.

Và với tất cả những điều này thì tất cả các dòng xe máy của Piaggio tại Việt Nam như là Vespa LX, Vespa Sprint, Vespa Primavera, Liberty, Medely dường như chưa có trường hợp bị trộm lấy được xe, trừ khi bị cướp khi đang di chuyển trên xe hoặc là lấy được chìa khóa chính gốc.

2. Xe máy Honda

SMARTKEY trên xe máy Honda.

Honda là hãng xe máy phổ biến thứ 2 tại Việt Nam trang bị khóa chống trộm, tuy nhiên công nghệ mà Honda Việt Nam áp dụng không giống công nghệ của Piaggio. Cụ thể, SMARTKEY trên xe máy hoạt động theo đối chiếu mã xác nhận.

Tức chìa khóa (được cấp điện bằng pin) sẽ phát ra chuỗi mã analog (khi bạn bật chế độ ON trên SMARTKEY) và trong khoảng cách 2m, bộ xử lý trung tâm sẽ tiếp nhận, đối chiếu và nếu khớp sẽ khởi động hệ thống điện giúp bạn có thể khởi động xe như bình thường.

Honda SH là một trong những mẫu xe bị trộm "nhòm ngó" nhiều nhất

Về nguyên lý thì hệ thống này giúp bảo vệ xe rất tốt trước những tên trộm thông thường, nhưng trên thực tế nó tồn tại một số vấn đề, cụ thể:

- Do phạm vi có hiệu lực là 2m, và người điều khiển xe nếu trong trường hợp vội vã mà quên không vặn núm khóa về vị trí OFF trước khi rời xe, hoặc là đã vặn núm về vị trí OFF nhưng quên không đưa chìa khóa xe máy về chế độ tắt, và đứng cách xe không quá 2m (để mua hàng chẳng hạn), thì những tên trộm có thể lợi dụng sơ hở này để lấy xe của bạn một cách nhanh chóng.

- Công nghệ đối chiếu mã xác nhận trên xe máy Honda thực chất là việc phát ra các tín hiệu analog, và trên thực tế, với một thiết bị đọc mã chuyên biệt (với giá vài chục triệu), những tên trộm chuyên nghiệp hoàn toàn có thể lấy được mã số của chìa khóa thông minh SMARTKEY, và thông qua đó lấy trộm xe máy của bạn.

Như vậy, mặc dù đây là công nghệ khá là hiện đại nhưng vẫn có lỗ hổng khi có sự can thiệp của những tên trộm công nghệ cao, và đồng thời sự bất cẩn (rất thường xuyên) từ người đi xe cũng là điều khiến nhiều trường hợp mất trộm Honda SH hay AirBlade SMARTKEY xảy ra.

3. Xe máy Yamaha

Ổ khóa thông minh trên xe máy Yamaha.

Sau Piaggio và Honda thì Yamaha cũng đã trang bị hệ thống chìa khóa thông minh cho xe máy của mình trên các phiên bản cao cấp của các dòng xe Yamaha NMX, Yamaha NVX và Yamaha Janus. Nguyên lý hoạt động cũng tương tự SMARTKEY trên Honda, tuy nhiên có bổ sung một số yếu tố:

- Phát tín hiệu cảnh báo khi người dùng dựng chân chống mà không đưa núm vặn về vị trí "OFF" điều này sẽ làm giảm nguy cơ mất trộm khi bạn ở gần ngay xe.

- Phát cảnh bảo khi chìa khóa bị cách xa xe 1m khi xe vẫn đang hoạt động.

- Bên cạnh đó, do khoảng cách hoạt động chỉ là 1m, do đó, cũng sẽ an toàn hơn chút so với khoảng cách 2m của xe máy Honda trong trường hợp kẻ gian sử dụng thiết bị đọc mã.

Nhìn chung thì trong số các dòng khóa chống trộm xe máy thì khóa từ của Piaggio vẫn là an toàn nhất, tiếp đó thì Yamaha có phần tốt hơn chút so với Honda. Nhưng trong quá trình sử dụng, người dùng vẫn là nên cẩn thận, nên gửi xe ở những bãi trông gửi xe uy tín hoặc ở nhà thì cũng cần khóa trái cẩn thận để đảm bảo an toàn.