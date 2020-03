Chỉ mặt nguyên nhân bánh xe máy bị rung lắc, đi rất khó chịu

Chủ Nhật, ngày 22/03/2020 11:00 AM (GMT+7)

Không ít lần bạn đã gặp phải tình huống bánh xe máy của mình bị rung lắc khi di chuyển khiến việc lái xe rất khó chịu, thậm chí còn gây nguy hiểm. Tình trạng này có thể do một số nguyên nhân như sau.

Bánh xe máy bị rung lắc khi di chuyển hay còn gọi là hiện tượng đảo bánh của xe máy. Tình trạng này có thể quan sát bằng mắt thường chi vòng bánh xe quay không theo một vòng tròn mà hay chệch theo hình méo mó. Điều đó khiến cho bạn cảm thấy rất “bực” vì khi lái xe thấy không “thật” tay và thậm chí xe máy không đi theo hướng mà bạn muốn. Khỏi cần bàn, khi ấy có thể xe máy sẽ khiến bạn và người đi đường gặp nguy hiểm.

Bánh xe bị đảo sẽ rất nguy hiểm.

Nếu gặp tình trạng di chuyển mà thấy bánh xe máy bị rung lắc, điều đầu tiên cần làm là bạn hãy dừng xe lại và kiểm tra. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này có rất nhiều nhưng có thể phân chia thành hai nhóm nguyên nhân khác nhau: nguyên nhân cơ khí và nguyên nhân ở lốp xe.

Cân vành không tốt.

Về nguyên nhân cơ khí, theo các chuyên gia về xe máy thì có thể do bạc đạn bị mòn, rơ, nồi bạc đạn rộng, cân vành không tốt, vành xe bị hỏng và đai ốc cốt đùm siết không chặt. Để giảm thiểu nguy cơ này, bạn cần bảo trì bạc đạn định kỳ và kiểm tra đai ốc đùm siết cho tốt. Việc cân vành cũng cần hết sức cẩn thận, tốt nhất là tìm tới các thợ lành nghề, có uy tín để cân vành.

Vành xe hỏng, lốp mòn không đều.

Về nguyên nhận liên quan đến bánh xe máy, các chuyên gia về sửa chữa xe máy cho biết nguyên nhân dẫn tới bánh xe bị đảo có thể do quá trình lắp lốp xe vào vành không đều, vỏ lốp xe đúc không đều bị u nần, hoặc với xe ga thì có thể do lốp xe bị mòn không đều.

Ngoài ra nếu bạn đang đi mà thấy tay lái bị rung, bánh xe đảo cũng có thể do van lốp xe đã bị xì hơi dẫn tới lốp xe bị non hơn hoặc hết hơn. Nguyên nhân xì hơi van có thể do bạn vặn ruột van không chặt, chốt van bị hỏng hoặc lò xo van có trục trặc.

Đạn bạc bị hỏng.

Khi kiểm tra dù phát hiện hay không phát hiện ra các nguyên nhân dẫn tới bánh xe máy bị đảo thì bạn cũng không nên tiếp tục hành trình. Tốt nhất là hãy khắc phục hiện tượng này rồi hãy di chuyển để cho an toàn hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/chi-mat-nguyen-nhan-banh-xe-may-bi-rung-lac-di-rat-kho-chiu-1070...Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/chi-mat-nguyen-nhan-banh-xe-may-bi-rung-lac-di-rat-kho-chiu-1070857.html