Bốc trúng “4953” nên đổi biển số xe hay cần bỏ quan niệm lệ thuộc con số?

Người bốc được biển sảnh, tứ quý, ngũ quý cho xe của mình thì mừng rỡ vì tin vào sự may mắn và thậm chí là phát tài ngay tức khắc, còn người bốc trúng các con số như 4953, hay các con số mà họ tin là xui xẻo lại mong muốn mình có thể đổi được biển số đẹp hơn.

Những tâm trạng như vậy không phải là không hiểu được và hiếm gặp ở Việt Nam khi mà không ít người dân vẫn đang tin và lệ thuộc vào các quan niệm về con số. Các con số vốn là được tạo ra để giúp ích cho cuộc sống của con người, mà trong trường hợp biển số xe là một trong những dấu hiệu để cho việc nhận diện xe cũng như quản lý được tốt hơn. Thế nhưng dường như các “con số” đấy lại đang được một số người tin là có những tác động tới cuộc sống.

Chưa rõ từ khi nào mà các quan niệm về con số gắn với biển số xe máy, ô tô bắt đầu diễn ra ở Việt Nam. Nhưng trước khi có xe máy, ô tô thì việc chọn ngày, giờ gắn với các con số cụ thể trong các công việc đã diễn ra từ thời xa xưa cho tới tận hôm nay: “Đám cưới chọn ngày, đi cày chọn hướng”. Số chẵn, số lẻ, ngày tháng năm nào đều được các quan niệm dân gian “dán nhãn” vào những ý nghĩa nhất định.

Với biển số xe cũng như vậy, các con số trên đó đều được gắn với các ý nghĩa. Đó có thể là tốt hoặc xấu, may hay rủi, tài lộc hay phá sản, trường thọ hoặc đoản mệnh. Những quan niệm đó là tùy theo cách diễn giải và niềm tin của mỗi người, chứ thực tế không có một bằng chứng khoa học nào chỉ ra sự tác động của những con số trên biển số xe đối với cuộc sống như vậy cả.

Nhưng một khi người ta tin vào các con số theo các quan niệm nhất định thì sẽ dẫn tới những hành vi và tâm trạng lệ thuộc vào các con số đó. Tin xe có biển số “đẹp” với các con số như 68, 99, hay các bộ tứ quý, ngũ quý là sẽ có phúc lộc, may mắn, cuộc sống viên mãn rồi đẩy giá xe mang biển đẹp lên gấp nhiều lần. Thực tế thì những chiếc xe đó không có công năng đặc biệt hay trang bị nào an toàn hơn so với các mẫu xe cùng loại mang biển số khác.

Còn khi tin vào xe mang biển số “xấu” thì sẽ mang tới tâm trạng không vui. Trong quan niệm không ít người thì biển số xe với các con số như “4953” là dạng biển số đại kị. Chỉ vì nhiều người vẫn tin vào quan niệm dân gian nói về những điều xui xẹo trong vòng đời người khi họ tới những ngưỡng tuổi 49 và 53: “49 chưa qua, 53 đã tới”.

Chính quan niệm nhị phân-chia đôi giữa xấu và đẹp, gắn với các con số như thế đã hình thành nên sự chia đôi ý nghĩa trong các diễn ngôn về các con số trên biển số xe của không ít người hiện nay. Điều này đã đẩy các các con số đó vượt ra ngoài ý nghĩa thực sự của các con số trên biển số xe là góp phần tích cực cho công tác quản lý xe, đảm bảo sự công khai, minh bạch và an toàn cho người tham gia giao thông.

Phải chăng đã đến lúc cần tuyên truyền thay đổi quan niệm về các con số trên biển số xe và trả lại ý nghĩa đích thực của biển số xe chứ không nên “thần tượng” xe biển đẹp. Tất nhiên chủ xe nào cũng có mong muốn những điều tốt đẹp đến với mình, đó là lẽ đương nhiên và cần được coi trọng.

Nhưng thử hỏi ai cũng cứ nệ vào “một bên” với các biển số đẹp, thì tự nhiên sẽ tạo nên tâm lý không mấy tích cực cho phần đông người bốc trúng những dãy số ở bên còn lại. Chưa kể là các yếu tố tác động tới cuộc sống của con người và lái xe trên đường có rất nhiều điều mà mọi người cần lưu ý hơn là tâm lý biển số xấu hay đẹp. Đó là các yếu tố như tuân thủ luật giao thông, ứng xử văn minh, vận hành các phương tiện đảm bảo chất lượng và chú ý tới các điều kiện giao thông cũng như thời tiết.

