Bảng giá xe Vario 2022 mới nhất hiện nay

Chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi trình làng tại Indonesia thì mới đây, Vario 125 2023 đã được các đơn vị nhập khẩu đưa về Việt Nam. Như vậy, trên thị trường hiện đã có 3 phiên bản động cơ cho mẫu tay ga nam giới này, với mức giá bán cho các phiên bản như sau:

Phiên bản Giá bán tại đại lý (VNĐ) Vario 125 2023 CBS 51.000.000 Vario 125 2023 CBS-ISS (có tắt máy 3s) 53.000.000 Vario 150 64.900.000 Vario 160 CBS 54.400.000 Vario 160 ABS 59.500.000

Lưu ý: Bảng giá trên đã bao gồm VAT, và chỉ mang tính tham khảo.

Do không được phân phối chính hãng nên mức giá bán của Vario do các đơn vị nhập khẩu tự định giá (giá mua xe, chi phí vận chuyển nhập khẩu), do đó một phần tùy thuộc nhiều vào nhu cầu của người tiêu dùng.

Vario 150 có giá đắt nhất

Nguyên nhân là dòng xe này đã ngừng sản xuất tại Indonesia do đó trở thành "hàng hiếm", trong khi người tiêu dùng tại Việt Nam lại điệt thích kiểu dáng sắc sảo, gọn gàng của dòng Vario 150.

Honda Vario 150 vẫn được trang bị động cơ eSP 150cc, loại SOHC, làm mát bằng dung dịch, xy lanh sử dụng có đường kính x hành trình là 57,3 x 57,9 mm. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 13 mã lực tại 8500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 13,4 Nm tại 5000 vòng/phút. Đượng trang bị phun xăng điện tử nên xe cũng khá tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ nhiên liệu 2,3 lít xăng/100km.

Vario 160 có giá bán khá dễ chịu

Sau nửa năm có mặt tại thị trường Việt Nam thì hiện giá Vario 160 đã ở mức ổn định thậm chí có thể nói là khá rẻ so với người tiền nhiệm Vario 150. Vario 160 có thiết kế khác biệt so với người tiền nhiệm, đặc biệt là phần đầu xe hầm hố hơn khá nhiều. Hệ thống chiếu sáng trên xe cũng sử dụng hoàn toàn công nghệ LED, đồng hồ TFT cao cấp, sử dụng chìa khóa thông minh, hốc chứa đồ đầu xe có thêm cổng sạc tiện dụng. Sử dụng lốp xe lớn hơn, Vario 160 cũng được bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ABS an toàn.

Điều khác biệt nhất là Vario 160 được trang bị động cơ eSP+ 157cc hoàn toàn mới, với xy lanh đường kính x hành trình 60 x 55,5 mm. Khối động cơ mới giúp Vario 160 có được công suất tối đa tới 15,4 mã lực tại 8500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 13,8 Nm tại 7000 vòng/phút.

Vario 125 2023 mới trình làng

Mới ra mắt cách đây không lâu, Vario 125 2023 đã được các đơn vị nhập khẩu nhanh chóng đưa về nước với mức giá chỉ kém phiên bản Vario 160 một vài triệu đồng. So với người tiền nhiệm, Vario 125 2023 có sự thay đổi rõ ràng ở phần mặt nạ trước khiến xe trông hầm hố hơn. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, cổng sạc tiện dụng nằm ở đầu xe.

Về động cơ, Vario 125 2023 vẫn sử dụng động cơ eSP 125cc với công suất tối đa là 11,1 mã lực tại 8500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 10,8Nm tại 5000 vòng/phút. Xe cũng được trang bị phun xăng điện tử với mức tiêu thụ 1,93 lít xăng/100km, đạt chuẩn khí thảu Euro 3.

