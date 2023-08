Bảng giá Honda SH Mode cuối tháng 8/2023, chênh hơn 1 triệu đồng

Trong xu thế hàng loạt mẫu xe máy Honda đang được bán ra với giá thấp, nhiều xe sẵn được các đại lý phân phối chính hãng khuyến mại tiền triệu. Xe ga Honda SH Mode cũng không nằm ngoài xu thế này. Hiện tại, dòng xe tay ga cao cấp SH Mode đang được bán ra với giá rất tốt.

Khảo sát một HEAD Honda ở khu vực ngoại thành Hà Nội cho thấy, SH Mode có giá chênh chỉ dao động từ 1-4 triệu đồng so với giá đề xuất, tùy theo từng phiên bản. Mức giá như vậy cho thấy, SH Mode đang giảm giá rất mạnh so với thời gian trước đây khi mà giá xe liên tục được bán ra chênh cao hơn cả chục triệu đồng so với giá niêm yết. Không những giảm giá mạnh, người mua SH Mode còn được khuyến mại 01 mũ bảo hiểm chính hãng và 01 năm thay dầu miễn phí.

Bảng giá Honda SH Mode cuối tháng 8/2023:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Mức chênh lệch (Triệu đồng) SH Mode Tiêu chuẩn 57,132 58-59 1-2 SH Mode Cao cấp 62,139 64,5-65,5 2,4-3,4 SH Mode Đặc biệt 63,317 65,5-67,5 2,2-4,2 SH Mode Thể thao 63,317 67-68 3,7-4,7

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda SH Mode là dòng xe ga cao cấp, được phân phối 4 phiên bản khác nhau tại thị trường Việt Nam, gồm: Thể thao, Đặc biệt, Cao cấp và Tiêu chuẩn. Các phiên bản lại được đi kèm với các tùy chọn màu sắc hấp dẫn. Cách phối màu trên xe thể hiện nét sang trọng và cá tính, đem tới phong cách thời trang cao cấp, hấp dẫn các khách hàng có điều kiện kinh tế.

Mặt trước của SH Mode được thiết kế tinh tế, gợi cảm hứng từ chai nước hoa cao cấp. Đèn pha LED hiện đại, được điểm xuyết bằng dải đèn LED nối liền hai xi nhan trước như vòng trang sức lấp lánh. Các trang trí mạ crôm trên viền mặt đồng hồ và mặt nạ trước giúp cho SH Mode tăng thêm độ thanh lịch.

Kiểu dáng xe hình chữ S mang đậm chất xe ga Châu Âu, vóc dáng xe vẫn thon gọn giúp lái xe dễ dàng kiểm soát và vận hành linh hoạt. Đồng hồ xe hiện đại, thiết kế sang trọng và hiển thị rõ nét các thông số cần thiết cho quá trình vận hành. Lô-gô 3D trên xe tinh xảo, đẳng cấp, thiết kế bo tròn tinh tế.

Chưa hết, là dòng xe tay ga cao cấp, Honda SH Mode sở hữu nhiều trang bị cao cấp. Điển hình như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) giúp xe vận hành ổn định và an toàn, được trang bị trên các phiên bản như Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp. Phía trước xe có hộc đựng đồ, trang bị cổng sạc USB và dưới yên ngồi là hộc chứa đồ rộng rãi, dung tích 18,5 lít giúp để được mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân, thỏa mãn nhu cầu mua sắm.

Xe thiết kế khung dập thế hệ mới eSAF có trọng lượng nhẹ, độ bền cao, mang lại trải nghiệm lái thoải mái. Động cơ xe loại eSP+ 4 valve giúp cho xe vận hành vượt trội, tăng hiệu suất hoạt động và thân thiện với môi trường. Về tổng thể, SH Mode là dòng xe tay ga cao cấp tầm trung rất đáng để người tiêu dùng có điều kiện kinh tế ở Việt Nam nhắm tới.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda SH Mode:

Khối lượng bản thân 116 kg Dài x Rộng x Cao 1.950 x 669 x 1.100 mm Khoảng cách trục bánh xe 1.304 mm Độ cao yên 765 mm Khoảng sáng gầm xe 130 mm Dung tích bình xăng 5,6 lít Kích cỡ lốp trước 80/90-16M/C 43P Kích cỡ lốp sau 100/90-14M/C 57P Phuộc trước Ống lồng, giảm chấn thủy lực Phuộc sau Phuộc đơn Loại động cơ 4 kỳ, 4 van, làm mát bằng dung dịch Công suất tối đa 8,2 kW tại 8500 vòng/phút Mức tiêu thụ nhiên liệu 2,16 lít/100 km Loại truyền động Tự động, vô cấp Hệ thống khởi động Điện Mô-men cực đại 11,7 Nm tại 5000 vòng/phút Dung tích xi lanh 124,8cc Đường kính x Hành trình pít tông 53,5 x 55,5 mm Tỷ số nén 11,5:1

