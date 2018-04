Bạn đã định kỳ thay dầu phanh xe máy chưa?

Thứ Sáu, ngày 27/04/2018 08:00 AM (GMT+7)

Nếu xe máy của bạn sử dụng phanh đĩa, thì bạn cần quan tâm đúng mực tới dầu phanh xe của xe.

Có thể bạn chưa biết để truyền lực phanh từ tay lái xuống pít-tông tại trục bánh xe nhằm sinh lực hãm phanh, người ta không sử dụng dây thép như các loại phanh cơ mà sử dụng dung dịch được gọi là dầu phanh.

Dầu phanh giữ vai trò truyền lực trong hệ thống phanh đĩa.

Nguyên nhân là vì lực hãm đối với phanh đĩa mạnh hơn rất nhiều so với phanh cơ hoặc phanh tang trống thông thường. Và do đó, các chất liệu kim loại dường như không đáp ứng tốt được điều này, trong thời gian dài với tác động của lực phanh, kim loại bị biến dạng và do đó khiến lực dừng xe bị giảm sút. Chính vì vậy, người ta phải sử dụng dung dịch trong một ống kín, với cơ chế hoạt động bảo toàn, đảm bảo vừa truyền lực tốt, vừa không giảm khả năng sau thời gian sử dụng lâu dài - đó là dầu phanh.

Khác với các loại dầu nhớt thông thường chỉ với nhiệm vụ bôi trơn động cơ, dầu phanh còn đòi hỏi về khả năng truyền lực (thông qua lực nén tạo bởi cột dung dịch). Ngoài ra, mặc dù hoạt động theo cơ chế bảo toàn nhưng do một lý do nào đó, trong quá trình sử dụng dầu phanh vẫn có thể bị hao mòn khiến không cấp đủ lực cần thiết cho quá trình phanh đĩa hoạt động, dẫn đến sự mất an toàn trong quá trình di chuyển.

Thông thường khoảng sau 100 km vận hành, người dùng cần kiểm tra hệ thống dầu phanh, hoặc phanh đĩa có dấu hiệu hoạt động kém đi, bạn cũng cần kiểm tra để tái bổ sung dầu phanh.

Cần định kỳ thay dầu phanh để đảm bảo hệ thống sử dụng luôn an toàn.

Khi bổ sung dầu phanh cho xe máy, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

- Cứ khoảng sau 100 km hoặc 2 năm bạn nên thay dầu phanh 1 lần, vì trong quá trình sử dụng, mặc dù được bảo toàn nhưng dầu phanh có thể hút nước và biến thành dạng dầu phanh ngậm nước. Điều này là thay đổi điểm sôi của dầu phanh, làm giảm khả năng truyền lực nén của dầu phanh, do đó gây ra nguy hiểm trong một số trường hợp (mất phanh).

- Mỗi hệ thống phanh đĩa của xe được thiết kế để phù hợp với 1 loại dầu phanh, do đó việc thay dầu phanh khác (thậm chí là dầu phanh đó chất lượng tốt hơn) cũng sẽ gây nguy hiểm cho xe của bạn.

- Tuyệt đối không đổ lẫn từ 2 loại dầu phanh với nhau trở lên, vì khi đó tính chất lý hóa của dầu phanh sẽ thay đổi, thậm chí có thể gây ra những phản ứng, gây giảm chất lượng dầu phanh cũng như là không tương thích với kết cấu hệ thống phanh trên xe máy của bạn.

- Dầu phanh hiện có khá nhiều loại khác nhau nhưng chủ yếu chia là các dòng: DOT 2, DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT LHM+....trên các két chứa dầu phanh của xe máy (thường là phần trên của tay lái) đều đã có kí hiệu về loại dầu phanh xe đó sử dụng, người dùng hoàn toàn có thể mua loại tương ứng để bổ sung khi dầu phanh của xe bị thiếu.

- Lưu ý là không nên bổ sung thêm dầu phanh mà bạn cần phải thay mới dầu phanh. Bạn nên làm sạch két dầu phanh và hệ thống ống dẫn dầu phanh sau đó đổ mới dầu phanh cho xe máy. Không nên tận dụng dầu phanh cũ vì như đã nói ở trên nó có thể biến chất do ngậm nước trong quá trình sử dụng.