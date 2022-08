2022 Suzuki GSX-R125 và GSX-S125 chính thức trình làng

Suzuki mới đây đã chính thức tung ra thị trường Nhật Bản bộ đôi mô tô 2022 Suzuki GSX-R125 và GSX-S125. Hai mẫu xe này bây giờ được cập nhật đạt tiêu chuẩn khí thải Reiwa 2, tương đương với chuẩn Euro 5. Trong đó GSX-R125 có giá niêm yết 453.200 JPY (79,1 triệu đồng), còn GSX-S125 có giá niêm yết ở mức 420.200 JPY (73,35 triệu đồng).

Bộ đôi mô tô mới trên không được sản xuất tại Nhật Bản mà được sản xuất tại nhà máy của Suzuki ở Indonesia, sau đó nhập khẩu lại cho thị trường quê nhà Nhật Bản. GSX-R125 có 3 màu tùy chọn gồm: Xanh da trời, Đỏ, và Đen. GSX-S125 thì chỉ có màu tùy chọn là Xanh da trời và Đen.

Về động cơ thì cả hai đều mang động cơ đơn xi lanh, dung tích 124cc, làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này cho phép xe đạt công suất đầu ra tối đa 15 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11 Nm, đi kèm với hộp số 6 cấp. Ngoại trừ động cơ sạch hơn với đạt chuẩn khí thải cao thì các thành phần cơ khí khác không có gì thay đổi.

So với các đối thủ như KTM 125 Duke và RC 125 thì, hai mẫu xe mới của Suzuki mạnh hơn một chút. Nhưng điều đáng nói là, GSX-R125 và GSX-S125 đều có trọng lượng nhẹ hơn lần lượt là 23 kg và 24 kg so với KTM RC125. Cho nên chỉ số công suất so với trọng lượng của mô tô mới từ Suzuki đạt được tốt hơn.

