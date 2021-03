2021 Yamaha XSR155 khuấy động lên chất xế nổ cổ điển

Thứ Hai, ngày 29/03/2021 08:00 AM (GMT+7)

Có giá khởi điểm 67 triệu đồng, 2021 Yamaha XSR155 gợi nhắc chất xế nổ xưa nhưng lại mang tới trải nghiệm lái phấn khích của một mẫu xe thể thao.

2021 Yamaha XSR155 là dòng xế nổ thể thao lấy cảm hứng thiết kế từ thời xa xưa nhưng lại để vận hành cho đương thời. Mẫu xe này mới đây đã được cập nhật mới tại thị trường Thái Lan với tôn chỉ “Inspired by the past, built for the future, drive the original way…Let life go further” (Lấy cảm hứng từ quá khứ, sản xuất cho tương lai, lái theo cách chất nhất…Để cuộc sống đi lên hơn nữa).

2021 Yamaha XSR155.

Xế nổ này xuất hiện ở Thái Lan với các màu mới nhìn khác biệt, phong cách và thanh lịch. Để tiếp tục tạo ra sự khác biệt, Yamaha XSR155 mới có sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ thể thao hiện đại và phong cách cổ điển. Các chức năng trên xe hiện đại nhìn hoàn hảo, nổi bật với bộ đèn pha khuôn tròn bóng LED sáng, an toàn trên mọi nẻo đường.

Đèn pha LED.

Đèn hậu xe cũng có khuôn tròn và bóng LED nhìn sáng lung linh. Cùng với đó là cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD hiển thị tất cả các chức năng cần thiết, khuôn tròn cổ điển nhưng công nghệ hiện đại hoàn hảo.

Yamaha XSR155 mới có sức mạnh đến từ loại động cơ 155cc, công nghệ valve biến thiên VVA, đem lại trải nghiệm lái thú vị hơn. Lốp xe thiết kế bền bỉ theo kiểu lưỡng dụng, giúp xe vận hành trên nhiều mặt đường đi khác nhau.

Đồng hồ LCD.

Yên ngồi xe đơn chỗ, thông minh, thoải mái, hỗ trợ lái xe trên các cung đường. Bình xăng xe thiết kế có chỗ tựa gối giúp lái xe vững chắc hơn.

Yên ngồi đơn.

2021 Yamaha XSR155 có tất cả 4 màu tùy chọn: Màu đen than chì, màu xám cao cấp, màu đen bóng và đỏ trắng. Mẫu xế nổ này có giá khởi điểm 91.500 baht (khoảng 67 triệu đồng) tại thị trường Thái Lan.

Thêm hình ảnh về xế nổ cổ điển 2021 Yamaha XSR155:

