World Cup chưa đến, hooligan Nga đã 'dọa xử' fan Anh

Thứ Bảy, ngày 09/06/2018 00:15 AM (GMT+7)

World Cup 2018 Sự kiện:

Các hooligan Nga đã thẳng thừng tuyên bố những fan hâm mộ của đội tuyển Anh sẽ không được chào đón tại VCK World Cup 2018.

Những fan hâm mộ đội tuyển Anh, chắc chắn sẽ gặp nhiều mối đe dọa nếu sang Nga xem World Cup 2018. Theo dự đoán có khoảng 10.000 người từ Anh đến Nga du lịch và cổ vũ tuyển Anh tại World Cup.

Trên trang mạng truyền thông VKontakte của Nga, các hooligan của xứ Bạch Dương đã thẳng thừng tuyên bố những fan hâm mộ của đội tuyển Anh sẽ không được chào đón tại Nga. Những nhóm này còn tuyên bố những đối tượng mà họ muốn nhắm đến là những người da màu và giới đồng tính.

Ẩu đả giữa những fan quá khích của tuyển Nga và tuyển Anh tại Euro 2016.

Mâu thuẫn leo cao đến độ giới an ninh Nga còn dự đoán sẽ có thể mất an ninh vào những trận đấu tại vòng bảng của tuyển Anh. Những địa điểm được các nhóm hooligan tại Nga lựa chọn để thực hiện bạo loạn được dự đoán sẽ là những thành phố có sân vận động mà ‘tam sư’ thi đấu. Mục tiêu mà những nhóm này hướng đến không ai khác là những fan hâm mộ mặc áo tuyển Anh.

Mặc dù mối quan hệ giữa Nga và Anh trong những tháng gần đây đang có nhiều dấu hiệu rạn nứt sau cái chết của điệp viên Nga trên đất Anh, nhưng để đảm bảo cho ngày hội bóng đá thế giới được diễn ra suôn sẻ, cảnh sát Nga đã cố gắng hợp tác cùng với chính phủ Anh nhằm đưa ra cách giải quyết về vấn đề trên.

Tuy vậy chủ tịch ủy ban đối ngoại nước Anh ông Tom Tugendhat lại hoài nghi về việc đảm bảo an toàn cho công dân Anh khi sang Nga du lịch vào mùa World Cup. Ông cho biết: “Những lời trấn an từ bộ trưởng Ngoại giao Nga vẫn chưa đủ đảm bảo an toàn cho công dân Anh”.

Trong số 10.000 người Anh đến Nga du lịch mùa World Cup, thì chỉ có 8.000 người đến văn phòng ngoại giao Anh để được tư vấn. Các nghị sĩ của Anh cho biết con số này quá thấp và đáng lo ngại về an toàn cho công dân Anh. Chính phủ Anh cũng đưa ra lời khuyên những người hâm mộ sang Nga xem World Cup nên nhanh chóng về khách sạn sau khi trận đấu kết thúc hoặc nếu có tham quan nước Nga thì nên nhanh chóng khẩn trương.

Trước những nguy cơ về bạo loạn và khủng bố chính phủ Nga đã có huy động cảnh sát đặc nhiệm thậm chí cả quân đội để bảo vệ an ninh