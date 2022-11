Xem giò siêu sao World Cup: Messi & Ronaldo ghi bàn vẫn mờ nhạt, vận đen Neymar

Các vì sao lớn của bóng đá thế giới đều đang tụ tập tại Qatar cho World Cup và sau lượt 1 vòng bảng họ đều đã để lại những điểm nhất. Nhưng trong khi hai cầu thủ được chú ý nhất ghi bàn, họ không để lại dấu ấn đáng chú ý so với những cầu thủ khác.

Hai quả penalty thành bàn, hai kết quả trái ngược

Messi & Ronaldo: Ghi bàn và… không làm gì khác

Saudi Arabia làm tan vỡ giấc mơ được gặp thần tượng của Hoàng Đức nhưng Messi cũng không tự giúp mình. Anh ghi bàn mở tỷ số cho Argentina từ một quả penalty nhưng thực tế anh không để lại dấu ấn trong phần còn lại của trận đấu bởi sự phong tỏa vô cùng quyết liệt từ các cầu thủ Saudi Arabia. Thậm chí sau khi họ ngược dòng, Argentina cố vùng lên nhưng bóng chủ yếu vào chân Angel Di Maria trong khi Messi đôi lúc như vô hình.

Messi vẫn được tờ The Guardian (Anh) chấm 7 điểm cho màn trình diễn đầu tiên tại kỳ World Cup cuối cùng, bằng điểm với Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha trong trận thắng Ghana 3-2. Ronaldo nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận từ ban tổ chức nhưng ngoài pha mang về quả phạt đền rồi tự thực hiện, Ronaldo không ấn tượng bằng Bruno Fernandes, người có 2 đường chuyền quyết định trong 2 bàn thắng còn lại và được chấm 8 điểm.

Chính tờ The Guardian cũng bình luận rằng ghi được bàn thắng khiến số điểm của các cầu thủ được vống lên phần nào so với màn trình diễn tổng thể của họ. Ít nhất Messi và Ronaldo đã có bàn thắng, dù kết quả dành cho mỗi người lại rất khác nhau.

Mbappe đỏ, Neymar đen

ĐT Pháp bị dẫn trước bất ngờ nhưng đã thắng Australia 4-1 với màn trình diễn 8 điểm của Kylian Mbappe theo tờ The Guardian, dù thực tế anh không phải cầu thủ duy nhất nhận 8 điểm. Ibrahima Konate, Theo Hernandez, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann và Olivier Giroud đều được 8 điểm nhưng The Guardian đánh giá Rabiot là cầu thủ hay nhất trận do sự đột biến anh tạo ra trong 2 bàn thắng.

Mbappe trước rừng cầu thủ Australia

Mbappe dù vậy vẫn là cầu thủ ngôi sao đáng chú ý nhất của Pháp và cách anh liên tục vượt qua các hậu vệ Pháp ở bên cánh trái, kể cả khi bị tới 2 cầu thủ Australia đeo bám, cho thấy những đối thủ tiếp theo của Pháp sẽ rất khổ sở với tiền đạo của PSG. Và Mbappe tỏ ra rất thoải mái trong động tác xử lý, anh đã vô địch 4 năm trước nên giải năm nay thể hiện cá nhân của anh là một mục tiêu bớt áp lực hơn.

Trong khi đó đồng đội CLB của Mbappe lại không có khởi đầu như ý, trong khi Messi thua trận thì Neymar lại dính chấn thương. Anh đến Qatar trong giai đoạn phong độ tốt nhất sự nghiệp nhưng cú xoạc của Nikola Milenkovic khiến buổi tối vui vẻ của Brazil kết thúc mà không có Neymar trên sân. Và anh có lý do để sợ hãi: Cả 2 kỳ World Cup trước Neymar đều bị chấn thương trong giải.

Cá nhân nổi bật nhất

Bukayo Saka của ĐT Anh ghi một cú đúp trong trận ra quân trước Iran và với 9 điểm từ The Guardian anh chắc chắn là cầu thủ hay nhất của lượt 1 vòng bảng. Anh cùng với Enner Valencia, Richarlison và Olivier Giroud là những cầu thủ đã ghi cú đúp và họ đều góp mặt trong top 10 cầu thủ được chấm điểm cao nhất.

Bukayo Saka được đánh giá là cầu thủ hay nhất lượt 1 vòng bảng, ghi 2 bàn trong trận thắng Iran

Antoine Griezmann không ghi bàn hay kiến tạo nhưng thực tế trên sân cho thấy những cơ hội nguy hiểm nhất của Pháp trước Australia đều có dấu chân của anh ở khu vực trung lộ. Điều tương tự được The Guardian đánh giá về màn trình diễn của Dani Olmo cho Tây Ban Nha trước Costa Rica, Adrien Rabiot cho Pháp trước Australia và Jude Bellingham cho Anh trước Iran.

Người còn lại trong top 10 cũng là thủ môn duy nhất nhận điểm 8, Thibaut Courtois là lý do duy nhất Bỉ giữ được chiến thắng 1-0 trước Canada.

Top 10 cầu thủ hay nhất lượt 1 vòng bảng theo The Guardian 1. Bukayo Saka (Anh) 2. Enner Valencia (Ecuador) 3. Antoine Griezmann (Pháp) 4. Dani Olmo (TBN) 5. Adrien Rabiot (Pháp) 6. Richarlison (Brazil) 7. Olivier Giroud (Pháp) 8. Jude Bellingham (Anh) 9. Kylian Mbappe (Pháp) 10. Thibaut Courtois (Bỉ)

World Cup 2022 Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022? ĐT Anh ĐT Đức Tây Ban Nha Bồ Đào Nha Argentina Pháp Hà Lan ĐT Bỉ ĐT Brazil ĐT khác Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/xem-gio-sieu-sao-world-cup-messi-ronaldo-ghi-ban-van-mo-nhat-v...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/xem-gio-sieu-sao-world-cup-messi-ronaldo-ghi-ban-van-mo-nhat-van-den-neymar-c28a43408.html