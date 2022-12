Tây Ban Nha đấu Morocco: Báo chí cảnh báo HLV Enrique điều gì?

ĐT Tây Ban Nha khởi đầu World Cup 2022 cực kỳ ấn tượng với chiến thắng 7-0 trước Costa Rica. Tuy nhiên, thầy trò Luis Enrique thi đấu không thực sự tốt trong 2 trận còn lại và kết quả là 1 hòa, 1 thua. Mặc dù nhiều người nói về “thuyết âm mưu” Tây Ban Nha muốn né Brazil ở bán kết nhưng báo chí Tây Ban Nha vẫn khá lo lắng về phong độ của đội nhà.

Busquets thi đấu không thực sự tốt trong cuộc đối đầu với Nhật Bản

Trên tờ AS, cây viết kỳ cựu Hector Martinez có bài bình luận. “Đây là lý do Nhật Bản có thể thắng Tây Ban Nha. May mà Đức đã giang tay cứu kịp thời”. Ngay đầu bài viết, tác giả đã đưa ra lời khẳng định rằng “Hàng phòng thủ của Tây Ban Nha rất đáng báo động. Một lần nữa, họ lại thi đấu dưới sức một cách khó hiểu”.

Hector Martinez thẳng thắn đặt dấu hỏi cho những quyết định của Luis Enrique. Busquets có nguy cơ phải nghỉ trận sau nếu nhận thêm một thẻ vàng, Gavi và Rodrigo đều bị đau nhẹ nhưng cả 3 vẫn được xếp đá chính. Đặc biệt là trường hợp của Rodri khi cầu thủ này được xếp đá trung vệ trong khi Enrique còn có Garcia, Laporte và Guillamon.

Trung vệ trẻ thuộc biên chế Valencia thậm chí còn chưa được sử dụng 1 phút nào. Cây viết của tờ AS cũng chỉ ra việc Unai Simon sử dụng chân quá nhiều không phải là điều tốt. Bàn thua đầu tiên của Tây Ban Nha tới chính từ sai lầm của thủ thành này.

Morata là "số 9" thực thụ duy nhất của Tây Ban Nha tại World Cup 2022

Cũng trên tờ AS, cây viết Jose Aspina lại chỉ ra một điểm yếu khác của ĐT Tây Ban Nha vào lúc này. Đó là không có phương án thay thế cho Alvaro Morata. Đây là "số 9" thực thụ duy nhất của đội tuyển xứ "bò tót" tại World Cup 2022.

Luis Enrique chắc chắn thấy được điều này và ông sẵn sàng để Tây Ban Nha chơi mà không có tiền đạo cắm thật sự.Tuy nhiên, 30 phút cuối trong trận đấu với Nhật Bản cho thấy vị trí tiền đạo cắm quan trọng như thế nào khi Tây Ban Nha cần có bàn thắng.

Những đối thủ ở vòng trong chắc chắn còn khó hơn nên Luis Enrique cần giải quyết những vấn đề này sớm nếu như không muốn Tây Ban Nha trở thành đội bóng tiếp theo phải xách va li về nước.

