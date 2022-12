SAO Man City là cứu tinh giúp Messi và Argentina vào chung kết World Cup: Hiệu quả con số không ngờ

Argentina sẽ đối đầu Pháp trong trận chung kết World Cup 2022 vào 22h Chủ nhật này 18/12. Và không nghi ngờ gì, sự chú ý sẽ đổ dồn vào Lionel Messi, “El Capitan” đã tỏa sáng suốt từ đầu giải đấu và không có anh Argentina sẽ khó lòng vượt qua được vòng bảng chứ chưa nói đến những thắng lợi khó khăn trước Australia và Hà Lan.

Alvarez đã ghi 4 bàn cho Argentina từ đầu World Cup, chỉ ít hơn Messi

Nhưng có một cầu thủ cũng không kém phần quan trọng trong thành công của Argentina, thậm chí người này còn tạo ra sự hồi sinh phong độ đáng kể của “La Albiceleste” kể từ sau trận thua Saudi Arabia. Julian Alvarez cho đến nay vẫn chưa được giải thưởng Cầu thủ hay nhất trận, mặc dù cú đúp của anh là mấu chốt để đánh bại Croatia ở bán kết, nhưng ảnh hưởng của Alvarez bao trùm cả đội Argentina.

Tính từ đầu giải đấu đến lúc này, Argentina đã ghi được 12 bàn thắng thì tới 11 bàn đã được ghi trong thời gian Alvarez góp mặt trên sân (bàn duy nhất ngoại lệ chính là bàn mở tỷ số ở trận thua Saudi Arabia). Anh có vai trò rất quan trọng trên hàng công của Argentina lúc này do khả năng phối hợp ăn ý với Messi, một may mắn cho HLV Lionel Scaloni bởi Lautaro Martinez đang thi đấu với phong độ không tốt do đau mắt cá và phải tiêm thuốc giảm đau mỗi lần ra sân.

Không những vậy ở giải này Argentina trong 5 lần thủng lưới lại không có bàn thua nào xảy ra khi Alvarez có mặt trên sân. Họ lọt lưới 2 bàn trước Saudi Arabia và sau đó Alvarez mới vào, còn ở trận thắng Australia tiền đạo của Man City được thay ra sau hơn 70 phút thi đấu và Australia gỡ hòa chỉ 6 phút sau trước khi có một đợt sóng lên khung thành của Emiliano Martinez ở cuối trận.

Trận hòa Hà Lan cũng vậy, Alvarez rời sân sau 82 phút và ngay sau đó Hà Lan rút ngắn tỷ số trước khi Wout Weghorst ghi bàn gỡ hòa ở thời gian bù giờ. Như vậy đã tới 2 lần ở giải năm nay Argentina đối mặt với nguy cơ thua ngược sau khi rút Alvarez ra, thế nên HLV Scaloni đã phải chờ đến khi Argentina thắng chắc 3 bàn trước Croatia để cho anh nghỉ.

Alvarez đang thể hiện sự phối hợp ăn ý với Messi và đồng thời làm thay phần việc phòng ngự cho đàn anh

Lautaro bị đau trước giải là một điều thiệt thòi cho Argentina bởi anh đã chơi rất hay ở Copa America 1 năm trước, nhưng sự tỏa sáng của Alvarez là một điềm lành bởi Alvarez làm tốt hơn Lautaro cả về khả năng pressing lẫn dứt điểm. Alvarez có thể nói là lớp phòng ngự đầu tiên của Argentina, Messi đã nhiều tuổi nên hay đi bộ và nếu cả 2 tiền đạo trên sân của Argentina đều đi bộ thì mặt trận phòng ngự của họ sẽ gặp nhiều áp lực hơn bình thường.

Chỉ còn 1 trận đấu nữa thôi và Alvarez có thể trở thành nhà vô địch thế giới. Điều đó sẽ khiến vị thế của anh ở Man City càng tăng cao, bởi dù đã được HLV Pep Guardiola tin dùng ở một số trận đấu, Alvarez vẫn chưa hoàn toàn nắm một suất đá chính vì sự xuất sắc không bàn cãi của Erling Haaland. Nhưng trước khi nghĩ tới tranh chỗ ở Man City, Alvarez sẽ phải lo đối đầu với đội quân hùng hậu đến từ Pháp.

Chung kết World Cup 2022, Argentina - Pháp Ai sẽ là nhà vô địch sau trận chung kết World Cup 2022? Argentina Pháp Bình chọn Xem kết quả

