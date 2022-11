SAO "dị" nhất World Cup - Ochoa: "Thánh bắt gôn" 4 năm tỏa sáng 1 lần

Thủ môn sinh ra để bắt ở World Cup

Guillermo Ochoa với mái tóc xù đã trở thành một nhân vật rất quen mặt với người xem bóng đá thế giới. Lý do là bởi thủ môn này bên cạnh ngoại hình đặc biệt còn dự World Cup một cách thường xuyên, một phần nhờ Mexico góp mặt ở giải đấu này luôn là điều hiển nhiên, nhưng phần lớn còn vì anh chơi rất xuất sắc ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Đến hẹn lại World Cup, và Ochoa lại xuất hiện

Năm nay 37 tuổi, Ochoa trưởng thành ở CLB Club America trước khi xuất ngoại vào năm 2011. Anh chơi 3 mùa cho Ajaccio, 2 mùa cho Malaga và 1 mùa dưới dạng cho mượn ở Granada, trước khi bắt 2 mùa tại Standard Liege. Năm 2019 Ochoa quyết định về nước và nay anh đang bắt chính cho đội bóng đào tạo mình.

Nhưng dấu ấn Ochoa hay để lại là tại ĐTQG, đặc biệt là World Cup. Thủ môn này bắt đầu được để mắt tại Copa America 2007 khi bắt chính cho Mexico đánh bại Brazil 2-0 ở vòng bảng, sau đó vượt qua Uruguay ở trận tranh hạng Ba. Nhưng anh khi đó chưa bắt chính, và thậm chí tại World Cup 2010 anh chỉ là dự bị mặc dù 1 năm trước giúp Mexico vô địch Gold Cup và được chọn vào đội hình tiêu biểu.

Kỳ cúp thế giới 2014 là lúc Ochoa đưa tên mình ra thế giới, không chỉ là lần đầu anh ra sân mà còn là một giải đấu anh chói sáng bất cứ khi nào có thể. 4 pha cứu thua ở vòng bảng trước Brazil (hòa 0-0) và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn trong cả vòng bảng (trước Croatia nhưng vẫn thắng 3-1), Ochoa cùng Mexico lọt vào vòng 2 và tiếp tục chơi cực hay trước Hà Lan.

Pha cứu thua kinh điển của Ochoa tại World Cup 2014

Mexico dẫn trước 1-0 và Ochoa giữ tỷ số với một loạt pha cản phá xuất thần, nhưng Hà Lan rốt cuộc ngược dòng thắng 2-1 với một quả penalty ở phút 90+1. Tuy vậy Ochoa vẫn được trao giải Cầu thủ hay nhất trận, lần thứ 2 trong giải anh được trao thưởng.

Sau khi Mexico về hạng Tư ở Confederations Cup năm 2017 (thua Bồ Đào Nha 1-2 trong hiệp phụ dù Ochoa cản phá được 1 quả penalty), “El Tri” tiếp tục tin cậy vào anh ở World Cup 2018 và anh đã không gây thất vọng. 9 pha cứu thua giúp Mexico đánh bại ĐKVĐ Đức 1-0, và thêm 5 pha cứu thua nữa giúp Mexico thắng Hàn Quốc 2-1 (bàn thua chỉ đến ở phút 90+3 bởi Son Heung Min). Với 6 điểm Mexico cầm vé đi tiếp dù lượt cuối họ thua đậm Thụy Điển 0-3, Ochoa vẫn có cho mình 3 pha cứu thua.

Thử thách ở vòng 2 cho Mexico là quá lớn khi họ gặp Brazil. Ochoa lần này cứu thua tới 8 lần trong 10 cú dứt điểm trúng đích của Brazil và Mexico chỉ thua 2 bàn khi bước sang hiệp 2. Ochoa có tổng cộng 25 pha cứu thua trong cả giải đấu, Thibaut Courtois của Bỉ có 27 pha cứu thua nhưng bắt trong 7 trận trong khi Ochoa bắt chỉ 4 trận.

Ochoa đã tỏa sáng trong cả 2 kỳ World Cup gần đây với Mexico

Ochoa vẫn tiếp tục có được thành công cho Mexico sau World Cup, anh giúp Mexico vô địch Gold Cup 2019 lẫn đoạt Găng tay Vàng và góp mặt trong đội hình tiêu biểu. Tại Olympic 2021 anh là một trong 3 cầu thủ quá tuổi của Mexico và giúp tuyển U23 nước này đoạt HCĐ, đánh bại những Pháp, Hàn Quốc và Nhật Bản trên hành trình.

Số phận làng nhàng ở CLB

Ochoa đã có sự nghiệp quốc tế rất thành công khiến người ta chú ý đến anh khi bắt cho Mexico và không biết anh làm gì ở cấp CLB. Sự thực là Ochoa cũng bắt hay ở cấp độ CLB, chỉ có điều số phận đã đưa anh chủ yếu bắt cho các đội bóng tầm trung ở châu Âu.

Trong thời gian xuất ngoại Ochoa đã đoạt giải Cầu thủ hay nhất do fan bầu chọn ở cả Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ. CLB duy nhất khiến anh không làm được điều đó là Malaga nhưng chủ yếu do sự xuất sắc của Carlos Kameni. Trong 8 mùa giải bắt ở châu Âu thì đã tới 4 mùa anh được CLB chủ quản trao giải Cầu thủ hay nhất do fan bình chọn.

Vẻ ngoài khiến nhiều người nghĩ mình cá tính, nhưng Ochoa thực chất luôn là một thủ môn chơi cẩn thận và vững vàng

Phong cách của Ochoa là thủ môn thiên về cứu thua và dựa vào khả năng tổ chức hàng phòng thủ, do đó anh hay được quan tâm bởi các đội chơi thiên về phòng ngự phản công trong khi xu hướng ngày nay của các đội mạnh là tìm thủ môn chơi chân và băng ra ngoài nhanh như Manuel Neuer. Nói Ochoa là một thủ môn giống David De Gea cũng không sai, điều kỳ khôi là mùa hè 2011 MU cũng quan tâm tới Ochoa trước khi chọn De Gea.

Mái tóc xù của Ochoa khiến người ta liên tưởng đến Rene Higuita, nhưng phong cách tóc của họ khác (Higuita thả tóc nhiều hơn), phong cách chơi của họ cũng khác (Higuita là Neuer trước khi Neuer nổi tiếng) và Higuita hay diễn trò hơn.

Ochoa là một nhân vật khá dị ở World Cup bởi anh chiếm sóng ở giải này nhiều hơn ở CLB trong khi World Cup hay quy tụ các siêu sao, nhưng làm được điều đó là bởi Ochoa bền vững và có độ tin cậy cao không kém các thủ môn hàng đầu thế giới.

World Cup 2022 Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022? ĐT Anh ĐT Đức Tây Ban Nha Bồ Đào Nha Argentina Pháp Hà Lan ĐT Bỉ ĐT Brazil ĐT khác Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/sao-34di34-nhat-world-cup-ochoa-34thanh-bat-gon34-4-nam-toa-sa...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/sao-34di34-nhat-world-cup-ochoa-34thanh-bat-gon34-4-nam-toa-sang-1-lan-c28a43011.html