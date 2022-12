ĐT Anh và bài toán World Cup hóc búa: Chọn Rashford hay Sterling đấu Senegal

Marcus Rashford đã ghi 3 bàn cho ĐT Anh kể từ đầu giải đấu và mặc dù nhiều người vẫn chê vài phương diện của anh trong cách chơi, khó có thể phủ nhận rằng anh là một trong những cầu thủ tấn công đang có phong độ tốt nhất của “Tam Sư” tại World Cup.

Fioden, Rashford và Kane tạo ra bước ngoặt ở hiệp 2 trong trận thắng xứ Wales

Rashford đã lên tuyển được 6 năm rưỡi nhưng trước đây chưa có giải đấu nào ngôi sao đang khoác áo MU này thực sự thể hiện tốt. Những gì anh để lại là cú sút 11m thành công trong loạt luân lưu trước Colombia ở World Cup 2018, và cú sút 11m thất bại trong loạt luân lưu gặp Italia ở chung kết EURO 2021. Mãi tới kỳ World Cup này Rashford mới ghi bàn trong những tình huống mà anh thể hiện được đẳng cấp của cá nhân, từ dứt điểm bóng sống cho tới đá phạt trực tiếp.

Rashford trong khoảng 1 năm rưỡi đã mất phong độ tại MU, chủ yếu do thi đấu mùa 2020/21 trong tình trạng nén đau và phải chờ tới sau EURO 2021 mới làm phẫu thuật. Nhưng mùa giải này anh đã trở lại và trở thành nhân vật chủ lực trong cách chơi của MU do HLV Erik Ten Hag dẫn dắt. Do đó HLV Gareth Southgate quyết định trao anh thêm cơ hội mặc dù Raheem Sterling vẫn được coi là tiền đạo quan trọng hơn trong cách sắp xếp của ông.

Dẫu vậy 3 trận vòng bảng của ĐT Anh đã khiến Rashford bắt đầu giành được niềm tin của Southgate hơn Sterling: Rashford vừa vào sân là ghi bàn ở trận thắng Iran, và trong trận thắng xứ Wales anh sau khi chơi có phần mờ nhạt ở hiệp 1 đã bùng nổ ở hiệp 2 khi được đổi cánh với Phil Foden, góp mặt trong cả 3 bàn thắng ĐT Anh ghi được.

Những gì diễn ra trong hiệp 2 trận gặp xứ Wales là một phát hiện mới cho Southgate. Rashford trong khoảng 4 năm nay thường chơi dạt trái ở MU, đi bóng cắt vào giữa để dứt điểm chân phải. Nhưng khi cách chơi đó không hiệu quả, Southgate chuyển Foden sang trái và Rashford dạt phải, như vậy cả hai đều có xu hướng di chuyển ra biên và do đó cũng kéo các cầu thủ xứ Wales theo mình, khiến trung lộ rộng rãi hơn.

Rashford đã thể hiện tốt hơn Sterling từ đầu World Cup nhưng Sterling là "đệ ruột" của HLV Southgate

Sterling trong 2 giải đấu lớn của ĐT Anh thời Southgate đều đã đá chính và thể hiện tốt bất chấp những lời kêu gọi đẩy anh lên ghế dự bị. Nhưng ở giải này khi những lời kêu gọi đó không còn lớn như trước, cơ hội của Rashford lại nhiều lên bởi Sterling đã bắt đầu bị đối phương bắt bài. Phong độ của Rashford lúc này tốt hơn Sterling, cả Foden cũng có thể đe dọa vị trí của Sterling nếu Southgate chỉ cần Saka cắt vào bên cánh phải.

Senegal không phải đối thủ quá mạnh nhưng vẫn sẽ đủ để khiến Southgate lo nghĩ, bởi những gì thể hiện ở trận này, nếu thắng, sẽ là tiền đề cho trận sau bởi ĐT Pháp có thể sẽ gặp “Tam Sư” ở tứ kết. Chưa kể hàng phòng ngự của Senegal cho tới lúc này đã thể hiện khá tốt và có nhiều cá nhân tài năng, đánh bại đối thủ Phi châu sẽ không dễ dàng.

Trước khi World Cup diễn ra những xì xào của dư luận đã xoay quanh việc Southgate vẫn gọi Harry Maguire cho chiến dịch này. Nhưng giờ câu hỏi Sterling – Rashford sẽ là chủ đề lớn khi ĐT Anh bước vào vòng knock-out.

