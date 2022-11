BXH World Cup: Nghẹt thở 2 bảng "tử thần", 4 ông lớn còn cửa bị loại

Trong ngày 27/11 những diễn biến của các bảng E & F tại World Cup 2022 đã khiến khán giả phải cực kỳ thích thú. Đã có một đội chắc chắn bị loại, nhưng sau 4 trận đấu hôm qua không một đội nào cầm chắc vé đi tiếp và số phận của tất cả đều sẽ phải chờ lượt 3 để định đoạt.

Đức - TBN chưa đội nào đi tiếp và chưa đội nào bị loại sau 90 phút giao đấu

Bảng F đã chứng kiến cú sốc Morocco đánh bại Bỉ 2-0 và họ vươn lên vị trí nhì bảng với cùng điểm như Bỉ nhưng hơn hiệu số, trong khi Croatia dẫn đầu bảng với 4 điểm sau khi hạ Canada 4-1, qua đó Canada chắc chắn đã bị loại. Ở lượt cuối Croatia sẽ gặp Bỉ trong khi Morocco gặp Canada.

Bỉ dĩ nhiên là đội bất lợi nhất bởi nếu hòa Croatia, họ sẽ bị loại nếu Morocco không thua Canada. Chỉ có thắng mới giúp Bỉ lọt vào vòng sau, còn Croatia nếu thua Bỉ họ sẽ phải hy vọng Morocco thua Canada. Về phần Morocco, nếu họ thua Canada thì vẫn có thể đi tiếp nếu Bỉ thua Croatia, hoặc nếu Croatia và Bỉ hòa nhau thì Bỉ sẽ đi tiếp nếu Canada thắng Morocco với tỷ số 3-0, hoặc với cách biệt 4 bàn trở lên trong trường hợp Morocco ghi được bàn.

Canada nếu thắng Morocco còn Bỉ thắng Croatia thì vẫn có trường hợp Morocco đi tiếp cùng Bỉ, nhưng chỉ khi Bỉ hạ Croatia với cách biệt 3 bàn trở lên, và Canada thắng Morocco với cách biệt ít hơn 2 bàn so với cách biệt Bỉ thắng Croatia.

Diễn biến hai bảng E & F: Canada chắc chắn bị loại nhưng chưa đội nào cầm vé đi tiếp

Trong khi bảng F đã có một đội chắc chắn về nước, bảng E thực sự xứng danh bảng “tử thần” bởi sau lượt trận thứ 2 tất cả các đội đều còn cơ hội. Costa Rica tưởng yếu nhất bảng nhưng đã thắng bất ngờ 1-0 trước Nhật Bản, trong khi Đức có được trận hòa quý giá trước Tây Ban Nha. TBN với 4 điểm vẫn đang nhất bảng, Nhật Bản xếp trên Costa Rica nhờ hiệu số còn Đức chỉ 1 điểm đứng bét bảng.

Lượt cuối TBN sẽ gặp Nhật Bản trong khi Đức đấu Costa Rica. Không thắng Costa Rica là Đức bị loại, trong khi TBN chỉ cần 1 điểm trước Nhật. Trong trường hợp Đức thắng còn TBN hòa Nhật thì Đức và Nhật Bản sẽ phải so hiệu số lẫn số bàn thắng, mà Đức hiện đang có hiệu số -1 còn Nhật Bản là 0 nhưng Đức lại ghi nhiều hơn Nhật Bản 1 bàn (3 so với 2). Costa Rica chỉ có thắng Đức mới chắc vé, nếu hòa họ phải cầu mong TBN thắng Nhật Bản do hiệu số của đội bóng Trung Mỹ đang quá bất lợi.

Lượt trận cuối của bảng E sẽ diễn ra cùng vào 2h rạng sáng 2/12, trong khi 2 trận cuối của bảng F sẽ đá trước đó 4 tiếng vào lúc 22h tối 1/12.

