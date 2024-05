Giá vàng thế giới phục hồi đà tăng trở lại trong phiên 24/5 trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, nếu tính chung cả tuần qua, giá vàng đã chứng kiến mức giảm mạnh nhất trong 5 tháng rưỡi, khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất đang mờ dần.

Giá vàng giao ngay tăng 0,2%, lên 2.332,77 USD/ounce vào lúc 0 giờ 54 phút sáng 25/5 (theo giờ Việt Nam), khi chỉ số USD giảm 0,4%, khiến vàng tương đối rẻ với những người mua bằng các đồng tiền khác. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên giảm 0,1%, xuống 2.334,5 USD/ounce.

Giá kim loại quý này đã chạm mức cao kỷ lục 2.449,89 USD/ounce trong phiên 20/5, nhưng giảm hơn 100 USD sau đó và trên đà giảm 3% trong tuần vừa qua, mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ đầu tháng 12/2023.

"Giá vàng do tình hình thị trường quyết định. Khi tăng cung ra thị trường, về nguyên tắc, đến một thời điểm nào đó giá vàng sẽ giảm, song sẽ có độ trễ”... - chuyên gia Trần Duy Phương.

Lý giải nguyên nhân giá vàng trong nước vẫn chênh lớn so với giá quốc tế, chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng, do nhu cầu về vàng vẫn còn khá cao. Bên cạnh đó, giá vàng thế giới những ngày qua giảm mạnh nhưng giá trong nước chưa giảm tương ứng do có độ trễ.