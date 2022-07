Thời điểm giữa hè nắng nóng, bước lên xe là phải bật điều hòa, tốn nhiều xăng dầu hơn nên nếu hãng không tăng giá cước thì nhiều tài xế không trụ nổi, buộc phải bỏ nghề vì càng chạy càng lỗ. Một loạt các hãng khác tại Hà Nội cũng tăng giá cước để bù đắp chi phí xăng dầu liên tục tăng cao.

“Tháng 11/2021 tôi vay ngân hàng hơn 2 tỷ đồng để mua 3 xe ô tô cho thuê. Giá xăng dầu liên tiếp tăng mạnh từ đầu năm, khách thuê xe ít khiến tôi không biết xoay sở thế nào. Tôi đang tính phải bán bớt xe, cắt lỗ để trả ngân hàng chứ càng duy trì thì sẽ càng kiệt sức", anh Phong, chủ cửa hàng cho thuê xe tự lái trên đường Trần Khát Chân (Hà Nội) chia sẻ về tác động của giá xăng dầu tăng liên tiếp thời gian qua.

Cùng cảnh ngộ, anh Hoàng (Cầu Giấy) – Giám đốc một công ty chuyên cho thuê xe ô tô dịch vụ cho hay, tôi gắn bó với nghề gần 20 năm nhưng liên tiếp 2 – 3 năm trở lại đây do ảnh hưởng dịch, giờ lại thêm xăng tăng giá khiến doanh nghiệp dịch vụ như tôi thực sự lao đao. “Xăng tăng, thuế phí và nhiều chi phí khác đều tăng, trong khi khách hàng thì giảm, khiến chúng tôi thua lỗ quá nhiều. Hiện gần chục xe đang nằm “đắp chiếu” ở bãi. Thôi thì cố gắng cầm cự một thời gian hy vọng giá xăng sẽ ổn hơn”...

Cùng với việc giá xăng liên tục tăng, trên các hội, nhóm taxi công nghệ tại Hà Nội, nhiều tài xế Gojek hay Be cho biết, giá xăng quá cao khiến khách chọn đi chung xe, sử dụng xe bus… kéo theo thu nhập tài xế sụt giảm mạnh nên không ít tài xế đang tính chuyện bỏ việc, chuyển sang bán hàng online hoặc tìm nghề khác để có nguồn thu nhập ổn định. Theo các tài xế, đây là giai đoạn khó khăn nhất với các tài xế xe công nghệ tính từ năm 2018 đến nay.

Anh Vũ M.H, tài xế chạy xe công nghệ tại Hà Nội cho biết, tình trạng các tài xế chạy Grab, Gojek hay Be tắt app, hủy cuộc gọi gia tăng thời gian gần đây cũng một phần do chịu không nổi áp lực tăng giá của giá xăng dầu. “Trời nắng gắt như thế này nếu chạy vào giờ cao điểm thì hầu hết các tài xế đều chọn những cuốc đi ngắn và chỉ chạy quanh khu vực ít có nguy cơ tắc đường. Nhiều tài xế đã chọn chạy đêm, dù ít khách hơn, nhưng không phải đối mặt với nguy cơ tắc đường, tiêu hao nhiều xăng khi di chuyển... Với thu nhập hiện nay, trừ chi phí xăng, hao mòn xe, tiền chiết khấu, thu nhập của tài xế giờ giảm rất mạnh so với trước và chỉ đủ tiền để thuê phòng trọ và tiền ăn uống”, anh H. chia sẻ.