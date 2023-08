Vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nội tử vong: Hiệu trưởng Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam nói gì?

Liên quan đến vụ nam sinh tử vong tại bể bơi trong trường học, trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật ngày 24/8, bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam cho biết, sau 2 ngày xảy ra sự việc, các thầy cô trong trường vẫn chưa hết bàng hoàng và xót xa. Hiện Ban Giám hiệu nhà trường đã cử cán bộ lo toàn bộ chi phí, các khâu thủ tục hậu sự cho học sinh P.H.A. Đồng thời, nhà trường cũng phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

“Quá trình học tập tại trường, em A. luôn được đánh giá là cậu bé chăm ngoan, lễ phép và học lực khá. Đây là lần đầu tiên, nhà trường xảy ra sự việc đau lòng như thế này, với sự cầu thị, nhà trường đã luôn bên cạnh, túc trực tại gia đình bé để lo hậu sự cũng như xoa dịu nỗi đau của người thân em P.H.A”, bà Hồng cho hay.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam.

Chia sẻ thêm về sự việc, bà Hồng cho biết, lớp tập luyện bơi do Trần Lâm Thắng (SN 1999) dạy ngày hôm đó là lớp huấn luyện bơi nhằm phục vụ cho giải bơi lội vào cuối tháng 8 tới đây. Thông thường nhà trường sẽ tổ chức vào đầu năm học do nhu cầu, nguyện vọng và sở thích của học sinh mong muốn. Những học sinh trong lớp tập luyện đó được tuyển chọn ở các lớp, các em đều biết bơi trong đó có em H.A.

Chiều 22/8 sau khi nhận tin báo học sinh P.H.A lớp 9A đuối nước trong bể bơi nhà trường, bà Hồng cùng các thầy cô khác có mặt ngay tại nơi xảy ra vụ việc. Cùng đó, cho người vào sơ cứu học sinh A, sau đó đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, em A đã không qua khỏi.

“Ngay sau khi nhận được tin báo, tôi đã tiến hành gọi điện cho người nhà em A và công an xuống hiện trường. Học sinh H.A biết bơi, nhưng không hiểu lý do nào đó khiến em bị đuối nước dẫn đến tử vong, hiện nhà trường chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp với công an để điều tra làm rõ nguyên nhân”, bà Hồng nói.

Bể bơi - nơi xảy ra sự việc.

Lãnh đạo Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam cho biết thêm, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã cho dừng việc giảng dạy của thầy Lâm, đồng thời cho dừng toàn bộ hoạt động bơi cũng như giải bơi sắp tới để giải quyết vụ việc.

“Ngày đầu sự việc xảy ra, nhiều học sinh cũng ảnh hưởng tâm lý. Nhưng được sự động viên của thầy cô các em cũng đã lấy lại tinh thần và tham gia các hoạt động thể chất khác bình thường”, bà Hồng thông tin.

Thông tin thêm về Trần Lâm Thắng, bà Hồng cho biết, thầy giáo sinh năm 1999 được nhà trường tuyển dụng từ tháng 5. Nhà trường tổ chức tuyển dụng chọn lọc những hồ sơ đạt chuẩn, trong đó thầy Lâm đã có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn thể dục, cũng như có chứng chỉ bơi. Đồng thời trước khi nhận thầy Lâm vào dạy, nhà trường đã có những buổi dự giờ để đánh giá năng lực mới cho thầy nhận lớp. Buổi dạy ngày 22/8 là buổi dạy đầu tiên của thầy tại trường. Không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng.

Trần Lâm Thắng tại cơ quan công an.

Được biết, bể bơi tại Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam là bể bơi do nhà trường hợp tác cùng đơn vị khác để quản lý và hoạt động.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Thắng (SN 1999, giáo viên môn bơi lội) của Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam, về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

