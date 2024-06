Sẽ có 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới và các đợt mưa dông kéo dài

Bà Trần Thị Chúc, Phó trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 20/7, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn khoảng 1,0-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong thời kỳ dự báo, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới. Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Cùng với nắng nóng là mưa diện rộng, trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng kéo dài khoảng 2-4 ngày.

Từ nay đến giữa tháng 7 sẽ có 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Chuyên gia cảnh báo, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão/áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Mưa dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ thời kỳ này vẫn có khả năng ít mưa và nắng nóng còn xuất hiện nhiều dẫn đến tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao.

Nắng nóng, mưa dông đều ghi nhận các giá trị lịch sử

Bà Trần Thị Chúc cho biết, từ ngày 20/5 đến nay ghi nhận nhiều con số kỷ lục về cả nắng nóng và mưa dông. Theo đó, chiều ngày 30/5, vùng áp thấp trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đến chiều ngày 31/5, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và đây là cơn bão đầu tiên trên khu vực Biển Đông trong năm 2024. Đến sáng ngày 01/6, sau khi đi vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành ATNĐ, đến chiều cùng ngày đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần

1 tháng qua, trên phạm vi toàn quốc đã xảy ra nhiều trận dông, lốc và mưa đá, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh phía Bắc Bộ. Tuy nhiên, ở Trung Bộ và Nam Bộ đã xảy ra một số trận dông, lốc gây thiệt hại đáng kể

Thời kỳ này, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã xảy ra 02 đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt vào các ngày từ 26-30/5 và từ 11-20/6; trong đó, khu vực Hòa Bình, Đồng Bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Tại khu vực Tây Nguyên nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ. Tại khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng vào các ngày 22/5; 24-27/5 và 12-14/6, nhưng cường độ nắng nóng giảm dần.

Trong thời kỳ này trên cả nước đã ghi nhận nhiều trạm khí tượng xảy ra giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử. Nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử trong thời kỳ tháng 5/2024 ghi nhận ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) là 40,3 độ C, Pham Rí (Bình Thuận) là 37,7 độ C.

Nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử trong thời kỳ tháng 6/2024 là A Lưới (Thừa Thiên Huế) 36,5 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 40,2 độ, vượt giá trị lịch sử ghi nhận được trong 41 năm, Tuy Hòa (Phú Yên) 40 độ C, Trường Sa (Khánh Hòa) 35,4 độ C, Phan Thiết (Bình Thuận) 37,9 độ C, Nhà Bè (TPHCM) 37 độ C, Ba Tri (Bến Tre) 36.5 độ C...

Nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; các khu vực còn lại phổ biến cao hơn từ 1,0-2,0 độ C, có nơi cao trên 2,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông. Ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nhiều ngày có mưa rào và dông rải rác, trong đó ngày 31/5 đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng; từ ngày 04-11/6 ở Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông diện rộng. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác trong các ngày 20-21/5, 06-10/6 và ngày 19/6, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Tây Nguyên liên tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tạm gián đoạn từ ngày 11-13/6). Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều ngày, trong đó các ngày 21/5, 31/5 và 16/6 có mưa vừa, mưa to diện rộng (Hình 2b). Trong thời kỳ này một số nơi có tổng lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ trong tháng 5, tháng 6.

