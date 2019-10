Tiết lộ bất ngờ vụ người bán hàng đòi đánh du khách ở phố cổ Hội An

Thứ Năm, ngày 24/10/2019 09:13 AM (GMT+7)

Chiều 23/10, bà Nguyễn Thị Gió (tên thường gọi là Mỹ, 60 tuổi, trú phường Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) đến trụ sở Công an phường Minh An để làm việc về hành vi vung tay dọa đánh du khách ở khu phố cổ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Hội An cho biết, người bán hàng được xác định là bà Nguyễn Thị Gió (tên thường gọi là Mỹ, 60 tuổi, trú phường Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam).

Làm việc với Công an phường Minh An, bà Gió khai, vụ việc đã xảy ra từ cách đây hơn 3 tháng tại ngã tư Lê Lợi - Phan Châu Trinh (phường Minh An), nơi bà bán nước. Tối đó, có 4 khách Tây (2 nam, 2 nữ) đạp xe tới một shop vải gần quầy nước của bà rồi dựng xe, đi bộ vào trung tâm phố cổ tham quan.

Đến khoảng 23 giờ 30, khi dọn hàng nước để về nhà, bà Gió vẫn thấy hai chiếc xe đạp của du khách. Do vậy, bà Gió đã lấy khóa dây khóa 2 xe lại, vì trường hợp du khách để quên xe thường xuyên xảy ra.

Khoảng 1 giờ sáng, 4 du khách về thấy xe bị khóa nên đã lấy vật nhọn để mở khóa. Vì du khách tỏ thái độ gắt gỏng nên bà Gió mới bực tức và có vung tay để “dợm” chứ không hề có ý định đánh người.

Người bán hàng đòi đánh du khách nước ngoài ở Hội An được đưa lên mạng xã hội. Nguồn: Facebook

Đáng chú ý, theo ông Lanh thông tin, trước vài giờ sau khi đoạn clip được tung lên mạng xã hội, bà Gió và chủ shop vải (nơi du khách để xe) xảy ra cãi vã.

“Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, liệu có điều gì khuất tất không. Quan điểm của chúng tôi, dù sự việc xảy ra sớm hay muộn, hành vi của bà Gió là không thể chấp nhận”, ông Lanh nhấn mạnh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài 29 giây được cho là ghi lại tại phố cổ Hội An xuất hiện trên mạng xã hội từ tối 22/10. Sau khi xuất hiện đoạn video này lập tức thu hút sự quan tâm bình luận, chia sẻ của nhiều người.

Nội dung đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi mở khóa dây đang khóa ở bánh xe đạp cho một nhóm du khách. Tuy nhiên, sau khi mở khóa, người phụ nữ này lập tức vung dây khóa đòi đánh 2 du khách nước ngoài.