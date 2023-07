Ở nhà thuê từ 15m2/người mới được thường trú ở nội thành Hà Nội

Quy định diện tích tối thiểu để bảo đảm điều kiện sống cần thiết của người dân Quy mô dân số Hà Nội tăng nhanh, mật độ dân số phát triển nóng như vậy đã tạo ra những áp lực cho chính quyền các cấp của TP trong công tác lãnh đạo, điều hành. Làm sao để bảo đảm các điều kiện về giáo dục, y tế, an sinh xã hội và các điều kiện khác của người dân cư trú trên địa bàn TP, nhất là tại khu vực nội thành. Vì vậy, quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ là một trong những tiêu chí tối thiểu để TP xác định trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm điều kiện sống cần thiết của người dân, phù hợp với yêu cầu quản lý về cư trú và tình hình, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn TP. Bà Hoàng Thúy Hằng, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội