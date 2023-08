Một người điều khiển xe mô tô phân khối lớn tử vong tại chỗ sau va chạm giao thông

Sáng 25-8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa mô tô phân khối lớn và xe container làm một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, gần 3 giờ sáng cùng ngày anh V.M.T (SN 1990, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) điều khiển chiếc mô tô phân khối lớn hiệu KTM 790 DUKE chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ TP Dĩ An đi TP Thủ Dầu Một.

Chiếc xe phân khối lớn của nạn nhân

Đến đoạn đình thần Tân Ninh, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì tông vào hông trái của chiếc xe container đang rẻ phải từ trong bãi ra.

Cú va chạm khiến người đàn ông cùng chiếc mô tô văng xa gần 10 m, anh T. tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An và Phòng CSGT công an tỉnh Bình Dương có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Tới gần 6 giờ sáng, hiện trường được khám nghiệm xong.

