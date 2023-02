Đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc còn kéo dài đến khi nào?

Miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 13/2, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mưa, trời rét, có nơi rét đậm.

Khác với các đợt không khí lạnh lệch đông khiến thời tiết mưa phùn, nồm ẩm, đợt không khí lạnh này mang tính chất khô. Do đó, từ ngày 14/2, trời chỉ còn mưa vài nơi về sáng, sau chuyển rét khô.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16-19 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay (15/2) đến ngày 16/2, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét khô, trời nhiều mây. Từ ngày 17/2, trời hửng nắng, trưa chiều ấm áp hơn, còn rét về đêm và sáng sớm.

Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ ngày 15-16/2, trời tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động, từ đêm nay gió giảm dần; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/dot-ret-dang-dien-ra-o-mien-bac-con-keo-dai-den-khi-nao-1441059.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/dot-ret-dang-dien-ra-o-mien-bac-con-keo-dai-den-khi-nao-1441059.ngn