Cụ bà gần 100 năm lưu giữ nghề may gối cung đình Huế

Ở Hương Cần, trở lại với công việc ruộng nương nhưng làm cái nghề bán mặt cho đất bán lưng cho trời không đủ ăn. Gia đình bà phụ thuộc vào chiếc bàn may lạch cạch. Bà may áo dài, một nghề mà bà thành thạo khi còn phục vụ trong cung.

Thời gian này không còn ai nhớ đến gối trái dựa nữa, bà Huệ chỉ tận dụng những mảnh vải còn dư ra từ việc may áo dài để may gối cho đỡ nhớ nghề. Có những ngày bà muốn may một chiếc gối hoàn chỉnh có vải lụa bọc bên ngoài và thêu hoa văn lên đó. Nhưng chả lẽ trong lúc gia đình đang nghèo khó lại bỏ tiền ra mua vải, bông về may gối trái dựa ra để… ngắm.

-“Những ngày tháng này bà có nghĩ sẽ khôi phục lại nghề này không?” - tôi hỏi.

-“Nghĩ rất nhiều, tôi muốn khôi phục lại cái nghề truyền thống của ông cha mình chứ. Đêm nào tôi cũng nghĩ giờ còn mỗi tôi biết may loại gối trái dựa trong đại nội này nhưng tôi tuổi đã cao, không biết nên làm gì để phục hưng lại trong khi mọi người không ai đặt mua” - bà Huệ nói.

-“Tại sao bà không may ra các sản phẩm rồi thử kết nối bày bán ở các gian hàng lưu niệm ở Huế?”.

Bà Huệ chỉ im lặng, chỉ nhìn chiếc gối trái dựa trước mặt…