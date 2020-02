Cảnh sát ghi hình, dán giấy phạt như Tây

Hình ảnh ghi hình, dán giấy lên kính xe phạt nguội lâu nay chỉ thấy ở các nước phương Tây nay vừa được CSGT TP Hạ Long (Quảng Ninh) áp dụng.

Sau hơn 2 tuần triển khai việc dán thông báo vi phạm trên xe đỗ trái phép, tình trạng đỗ xe không đúng quy định tại TP Hạ Long, Quảng Ninh đã giảm rõ rệt. Ảnh: Hữu Tuấn

Sau hơn 2 tuần triển khai, tình trạng dừng đỗ trái phép giảm hẳn.

“Lệnh bài” xử phạt nguội

Chiều 19/2, Đội CSGT TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp cùng Công an phường Trần Hưng Đạo tổ chức tuần tra kiểm soát dọc các tuyến đường nội thị trên địa bàn. Trên tay của một cán bộ CSGT là chiếc máy quay, sẵn sàng ghi hình những trường hợp vi phạm giao thông, chủ yếu là các phương tiện ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

Từ xa, phát hiện chiếc xe ô tô BKS 14A - 371.xx dừng, đỗ nơi đường bộ giao nhau ngay trước cửa số nhà 26 Giếng Đồn, phường Trần Hưng Đạo, cán bộ CSGT liền bấm máy quay. Máy lia chậm vào biển số xe, vào tận vị trí ghế ngồi của tài xế rồi ghi cận cảnh vào biển cấm, tuyến đường nơi chiếc xe dừng đỗ sai quy định.

Khi đã đủ chứng cứ, tổ công tác viết giấy thông báo vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ rồi dán ngay vào kính xe. Lúc này, anh Nguyễn H.N. - chủ xe vi phạm hốt hoảng chạy đến gặp tổ công tác để xin bỏ qua nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Do anh N. có mặt ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm nên tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính. Trước khi ký vào biên bản, anh N. đã nhiều lần gọi điện để cầu cứu nhưng bất thành.

Anh N. cho biết, mặc dù đã được tuyên truyền về cách thức xử phạt nguội vi phạm giao thông của Công an TP Hạ Long nhưng không nghĩ bản thân bị xử lý vì anh mới chỉ đỗ xe được 5 phút để tranh thủ đi mua đồ, khi quay ra thì đã bị viết giấy thông báo.

Tại đường Trần Hưng Đạo, tổ công tác tiếp tục phát hiện chiếc xe ô tô BKS 14A - 968.xx và 14A - 412.xx đỗ xe không sát theo lề đường hè phố phía bên phải chiều đi. Ngay lập tức, tổ công tác quay hình ảnh, viết giấy thông báo lỗi vi phạm rồi dán chắc vào kính xe. Trên giấy thông báo nêu rõ ngày giờ, địa điểm, lỗi vi phạm của chủ xe và hẹn 3 ngày sau đến trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo để giải quyết.

Đặc biệt, nội dung của giấy thông báo còn có dòng chữ: “Quá thời hạn nêu trên, người điều khiển phương tiện không đến làm việc, Công an phường Trần Hưng Đạo sẽ báo cáo Công an TP Hạ Long để thông báo đến trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ đình chỉ việc kiểm định với phương tiện theo quy định”.

Có mặt tại Tổ Xử lý vi phạm giao thông của Đội CSGT TP Hạ Long, anh T. cho biết, anh đã nhận thông báo vi phạm về việc ô tô của mình dừng, đỗ không đúng quy định nhưng không nhớ trong tình huống nào. Đến khi CSGT cho anh xem lại hình ảnh, anh mới ngớ người ra và thừa nhận có sơ suất. Theo anh T., phạt nguội bằng hình ảnh và có thông báo trực tiếp dán trên xe sẽ giảm được nhiều tiêu cực trong ngành CSGT vì mọi thứ minh bạch, công khai, khó ai có thể can thiệp. Cũng vì thế mà người tham gia giao thông sẽ có ý thức hơn.

Không bỏ lọt người vi phạm

Cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP Hạ Long dán thông báo lên xe vi phạm chiều 19/2

Trung tá Nguyễn Văn Sang, Tổ trưởng Tổ công tác Đội CSGT TP Hạ Long cho biết, nếu như trước đây, những trường hợp dừng, đỗ sai quy định thường cố tình để xe tại chỗ rồi né tránh không làm việc, thậm chí còn lăng mạ, thách thức về nghiệp vụ kiểm soát vi phạm giao thông của lực lượng chức năng thì phương pháp ghi nhận hình ảnh và dán giấy thông báo phạt nguội giúp CSGT tiết kiệm thời gian mà không mất công cẩu kéo phương tiện về trụ sở như trước.

Đội CSGT Công an TP Hạ Long cho biết, sau hơn 2 tuần triển khai việc dán thông báo vi phạm trên xe đỗ trái phép, tình trạng đỗ xe không đúng quy định tại TP Hạ Long đã giảm rõ rệt. Đến nay đã có hơn 180/200 trường hợp chủ phương tiện vi phạm đến Công an TP Hạ Long nộp phạt sau khi nhận được giấy thông báo.

Thiếu tá Võ Quang Hòa, Đội trưởng Đội CSGT TP Hạ Long cho biết, từ ngày 1/2, đơn vị đã tiến hành ghi lại hình ảnh và dán thông báo trên xe ôtô dừng, đỗ sai quy định ở lòng đường, hè, phố, trên các đường giao nhau, chợ, trường học… trên địa bàn. Trước khi bắt tay vào xử phạt, Đội đã tuyên truyền trên hệ thống phát thanh tại các nút giao đường nội thị và dọc các tuyến đường khi tổ chức tuần tra kiểm soát.

“Ôtô đỗ sai quy định là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trong khu vực nội thị. Việc xử lý triệt để tình trạng này gặp nhiều khó khăn bởi hành vi trốn tránh của người vi phạm, cũng như lực lượng chức năng còn thiếu các thiết bị cưỡng chế. Nhiều trường hợp, khi lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra, chủ phương tiện vi phạm cố tình không hợp tác, né tránh”, Thiếu tá Hòa nói và cho biết, phương pháp xử lý phạt nguội qua hình ảnh và dán giấy thông báo này sẽ được CSGT TP Hạ Long thực hiện thường xuyên trên địa bàn nhằm bảo đảm ATGT và nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Đại tá Vũ Đức Tính, Trưởng Công an TP Hạ Long cho biết, việc dán giấy thông báo vi phạm giao thông đối với phương tiện vi phạm đang được Công an thành phố áp dụng đúng quy định của pháp luật. Khi đã thông báo, chủ phương tiện hay người điều khiển xe vi phạm sẽ đến Công an thành phố để cùng kiểm chứng qua những hình ảnh, video mà các tổ công tác đã ghi nhận.

