Bóng đá Việt thăng hoa và TOP sự kiện làm “nóng” dư luận năm 2019

Trong năm 2019, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn khiến học sinh tử vong tại trường hoặc trên đường đến trường bằng xe đưa đón. Những vụ việc này khiến dư luận bàng hoàng, thương xót bởi các bé ra đi khi còn cả một tương lai rộng mở ở phía trước.

Một ngày đầu tháng 8/2019, bé L.H.L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo, trường Gateway, Hà Nội) được phát hiện đã tử vong trên xe đưa đón của nhà trường. Đây mới là ngày đi học thứ 2 của bé, và nguyên nhân khiến bé tử vong được cho là bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt từ sáng đến chiều, trong điều khiện thời tiết nóng nực. Vụ việc khiến dư luận choáng váng và đặt nhiều câu hỏi về cái chết của cháu bé.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) công bố đầu tháng 12/2019, bé L. tử vong do suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn, loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố hai bị can Nguyễn Bích Quy (SN 1964, người đưa đón) và Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế) về tội “Vô ý làm chết người”; đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.