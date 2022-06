Bộ GTVT nghiêm cấm người lao động uống rượu bia trước, trong giờ làm việc

Chủ Nhật, ngày 12/06/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Bộ GTVT yêu cầu thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, nghiêm cấm uống rượu, bia ngay trước và trong giờ làm việc...

Bộ GTVT vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Công đoàn GTVT; Các Sở GTVT; Sở GTVT-XD Lào Cai; Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam yêu cầu về việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia.

Bộ GTVT yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

Công văn nêu rõ: Triển khai thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia và để phòng ngừa, giảm tác hại của uống rượu, bia đối với trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, góp phần làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) do rượu, bia, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Nghiêm cấm uống rượu, bia ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

Gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe. Ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc trước khi điều khiển phương tiện không được uống rượu, bia; “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; tập huấn năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý về vận tải của Sở, cho lực lượng Thanh tra giao thông, các cán bộ quản lý bến xe, doanh nghiệp vận tải, Hiệp hội Vận tải ôtô trên địa bàn về các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải đường bộ và các biện pháp phòng, chống vi phạm nồng độ cồn.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp kiểm soát nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải khi xe xuất bến và xe vào bến; chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông của Sở phối hợp với lực lượng Cảng sát giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các bến xe và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các lái xe vi phạm.

Báo Giao thông, Tạp chí GTVT tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, các quy định về trật tự an toàn giao thông liên quan đến rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả của TNGT.

Cảnh báo tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe, người tham gia giao thông, nguyên nhân, hậu quả của TNGT nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân tạo sự đồng thuận cao trong xã hội trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn.

Đối với các trường đại học, cao đẳng ngành GTVT, Bộ GTVT yêu cầu tuyên truyền, giáo dục, thông tin cho học sinh, sinh viên, học viên về tác hại của việc sử dụng rượu, bia, nguyên nhân, hậu quả của TNGT; nghiên cứu lồng ghép nội dung giáo dục về tác hại của lạm dụng rượu, bia vào các buổi sinh hoạt lớp và toàn trường.

Công đoàn GTVT có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức người, lao động trong ngành thực hiện các quy định của pháp luật về rượu, bia và quy định của công văn này.

Đồng thời, nghiên cứu đưa nội dung quy định về cấm uống rượu, bia ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực vào nội quy, quy chế tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua khen thưởng của công đoàn viên.

Nguồn: https://www.atgt.vn/bo-gtvt-nghiem-cam-nguoi-lao-dong-uong-ruou-bia-truoc-trong-gio-lam-viec-d55...Nguồn: https://www.atgt.vn/bo-gtvt-nghiem-cam-nguoi-lao-dong-uong-ruou-bia-truoc-trong-gio-lam-viec-d555541.html