Bình luận bậy, 2 người bị phạt 10 triệu đồng

Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết vừa xử phạt ông P.N.T (34 tuổi, ngụ xã Phú Hội, Đức Trọng) và ông T.V.T (39 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) mỗi người 5 triệu đồng về hành vi bình luận sai sự thật trên mạng xã hội.

Nguyên nhân khiến hai người bị phạt là vì sau khi hai vợ chồng ở huyện Di Linh bắt được cặp tê tê đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng thả lại về rừng thì cả hai đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, bình luận với nội dung vu khống, xúc phạm.

Nội dung bình luận: “Thả về rừng không thả, giao nộp kiểm lâm tụi nó lại mang đi biếu cho các sếp nhậu”.

Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng, xác định ông P.N.T và T.V.T là người bình luận và mời làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai cho là đã bình luận cho vui chứ không hề có căn cứ gì về nhận định nói trên.

Nguồn: https://plo.vn/binh-luan-bay-2-nguoi-bi-phat-10-trieu-dong-post721170.htmlNguồn: https://plo.vn/binh-luan-bay-2-nguoi-bi-phat-10-trieu-dong-post721170.html