Xe tăng Israel bắn trúng lực lượng Liên Hợp Quốc ở Lebanon: Indonesia chỉ trích dữ dội

Xe bọc thép gắn cờ Liên Hợp Quốc tuần tra tại một khu vực ở miền nam Lebanon vào ngày 8/10/2024. Ảnh: AFP.

Đại sứ Indonesia Hari Prabowo nói vụ việc là "minh chứng rõ ràng về cách Israel tự đặt mình lên trên luật pháp quốc tế", theo tờ Times of Israel.

Italia, quốc gia đóng góp quân số đáng kể cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL), cũng lên tiếng chỉ trích Israel.

Trong thông báo chính thức, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto nhấn mạnh việc xe tăng Israel bắn vào trụ sở UNIFIL là điều không thể chấp nhận được. Bộ Quốc phòng Italia cũng đã triệu Đại sứ Israel ở Rome tới để truyền đạt ý kiến phản đối.

Ông Crosetto yêu cầu Israel giải thích rõ ràng vì "đây chắc chắn không phải là nhầm lẫn". Pháp và Canada cũng đã ra thông điệp bày tỏ quan ngại, yêu cầu Israel giải thích rõ việc nổ súng nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Phát ngôn viên UNIFIL thông báo hai binh sĩ Indonesia bị thương nhưng không nghiêm trọng. Đây là hai binh sĩ thuộc UNIFIL.

"Hôm 10/10, hai binh sĩ gìn giữ hòa bình bị thương sau khi xe tăng Merkava của quân đội Israel nã hỏa lực về phía một tháp canh tại trụ sở UNIFIL ở thành phố Naqura, Lebanon. Tháp canh này đã bị phá hủy", UNIFIL cho biết trong một tuyên bố sau khi sự việc xảy ra.

Israel nói quân đội nước này "bắn về phía trụ sở UNIFIL" sau khi đã yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tìm nơi trú ẩn.

Theo tờ Times of Israel, người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Jean-Pierre Lacroix phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an, rằng 300 lính gìn giữ hòa bình ở miền nam Lebanon đã được di dời tạm thời đến các căn cứ lớn hơn vào đầu tuần này, "với kế hoạch di chuyển thêm 200 người nữa".

Ông cho biết, quy mô lực lượng UNIFIL tại các vị trí bị ảnh hưởng nhiều nhất đã giảm 25%. "Sự an toàn và an ninh của lực lượng gìn giữ hòa bình hiện đang ngày càng bị đe dọa", ông Lacroix phát biểu tại Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Israel Liên Hợp Quốc, Danny Danon yêu cầu các bên gây sức ép buộc Hezbollah phải rút khỏi miền nam Lebanon, cũng như tiến tới "giải giáp vũ khí của tất cả các nhóm dân quân Lebanon".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]