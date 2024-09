Vụ 3.000 máy nhắn tin của Hezbollah biến thành bom: Kích hoạt sớm vì có dấu hiệu bị lộ?

Đại sứ Iran tại Lebanon, Mojtaba Amani được cho là đã bị thương nặng và cần phải được đưa về Tehran. Ảnh: Reuters.

"Đó là thời khắc cần phải thực hiện hoặc bị bại lộ", quan chức Mỹ giải thích lý do Israel thực hiện vụ tấn công quy mô lớn hôm 17/9.

Hàng loạt máy nhắn tin của các thành viên lực lượng Hezbollah ở Lebanon và Syria phát nổ trong khoảng một giờ đồng hồ vào chiều ngày 17/9. Hezbollah ghi nhận thêm 3 thành viên tổ chức thiệt mạng, nâng tổng số người chết lên 12. Hơn 2.750 người khác bị thương, trong đó khoảng 200 người nguy kịch.

Như thường lệ, Israel không lên tiếng bình luận về vụ tấn công nhưng cũng không phủ nhận các cáo buộc.

Một cựu quan chức Israel nói với tờ Axios, rằng phương án gây nổ máy nhắn tin dự kiến dùng trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện với Hezbollah. Tình báo Israel Mossad vài ngày qua bày tỏ lo ngại về khả năng âm mưu bị bại lộ.

Hai thành viên Hezbollah dường như đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với máy nhắn tin của họ. Theo Axios, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã thông báo với phía Mỹ vài phút trước khi kích hoạt cuộc tấn công, nhưng không cung cấp cho Mỹ thông tin chi tiết.

Loạt vụ nổ xảy ra ở Lebanon và Syria đã gây ra hỗn loạn. Hàng ngàn người bị thương dẫn đến một số bệnh viện ở Lebanon quá tải.

Một thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói trên tờ New York Times, rằng máy nhắn tin do Hezbollah cung cấp đã kêu bíp bíp trong vài giây trước khi phát nổ.

Đám đông vây quanh xe cứu thương tại một trung tâm y tế ở Lebanon sau loạt vụ nổ. Ảnh: AFP.

Nguồn tin cho biết, máy nhắn tin của Đại sứ Iran tại Lebanon, Mojtaba Amani cũng kêu bíp khi ông Amani cầm trên tay. Ông Amani bị thương nặng hơn nhiều so với báo cáo ban đầu và cần được đưa về Tehran để điều trị. Theo New York Times, ông Amani đã mất một mắt do hậu quả của vụ nổ. Mắt còn lại bị tổn hại.

Máy nhắn tin mà lực lượng Hezbollah sử dụng được cho là sản phẩm do một công ty ở đảo Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất. Tuy nhiên, Đài Loan khẳng định không có dữ liệu xuất khẩu máy nhắn tin tới Lebanon, một quan chức an ninh Đài Loan nói với CNN.

Công ty Gold Apollo xuất khẩu khoảng 260.000 máy nhắn tin trong giai đoạn từ năm 2022 cho đến tháng 8/2024, chủ yếu tới các khách hàng ở Mỹ, Úc.

Hsu Ching-kuang, chủ tịch Gold Apollo, cũng khẳng định công ty ủy quyền sản xuất cho một nhà phân phối ở châu Âu - công ty BAC Consulting KFT. Loạt máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon là do nhà phân phối này cung cấp.

Ông Hsu nói công ty BAC Consulting KFT có trụ sở ở Budapest (Hungary) đã làm ăn với Gold Apollo từ cách đây 3 năm.

Giả thuyết phổ biến nhất hiện nay là Israel đã bí mật cài một lượng nhỏ thuốc nổ vào máy nhắn tin, trước khi lô hàng được chuyển đến tay lực lượng Hezbollah. Một nguồn tin an ninh Lebanon cho biết, tổng cộng 3.000 máy đã phát nổ khi nhận được một tin nhắn mã hóa.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]