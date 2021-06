Covid-19: Tình hình đáng lo ngại ở Indonesia

Thứ Hai, ngày 07/06/2021 12:00 PM (GMT+7)

15 tháng kể từ khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, Indonesia vẫn nằm trong danh sách các quốc gia có tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm thấp nhất châu Á.

Một điểm lấy mẫu xét nghiệm ở Indonesia. Ảnh: JP

Theo trang Scroll, tình hình Covid-19 hiện tại ở Indonesia là rất khó lường. Tính tới 6/6, quốc gia Đông Nam Á này có tổng số hơn 1,8 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 51.000 ca tử vong, theo dữ liệu của Bộ Y tế Indonesia. Có những lý do để lo lắng về những gì có thể xảy đến với quốc gia Đông Nam Á này.

Tỷ lệ xét nghiệm thấp

15 tháng kể từ khi Indonesia ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, tỷ lệ xét nghiệm Covid-19 ở nước này vẫn nằm trong nhóm nước thấp nhất châu Á. Một phần lý do của tình trạng này được cho là do việc xét nghiệm không miễn phí. Theo thống kê của trang Our World In Data, tỷ lệ xét nghiệm Covid-19 của Indonesia là 40/1.000 người, thấp hơn nhiều so với các nước cùng khu vực như Philippines (115/1.000 người) hay Malaysia (373/1.000 người).

Ngoài ra, kết quả xét nghiệm Covid-19 của Indonesia có độ chính xác chưa cao. Quốc gia Đông Nam Á này vẫn phụ thuộc nhiều vào các xét nghiệm kháng nguyên nhanh, loại xét nghiệm có độ chính xác thấp hơn so với xét nghiệm PCR.

Lo ngại biến thể mới và siêu lây nhiễm

Số ca nhiễm Covid-19 ở Indonesia có xu hướng tăng lên trong 2 tuần cuối tháng 5. Ngày 15/5, Indonesia ghi nhận hơn hơn 2.300 ca nhiễm mới trong ngày. Hai tuần sau, con số này đã tăng hơn gấp 2 lần khi Indonesia có hơn 6.500 ca nhiễm ngày 29/5.

Nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng theo tỷ lệ này, hệ thống y tế của Indonesia sẽ không thể trụ được. Khi số ca nhiễm trong ngày lên tới đỉnh điểm ở đợt lây lan đầu năm nay - lên tới 10.000 - 14.000 ca nhiễm/ngày, các bệnh viện ở Jakarta đã quá tải và không thể tiếp nhận bệnh nhân Covid-19.

Có một số nguyên nhân khiến tình trạng trên có thể lặp lại và thậm chí còn tệ hơn.

Đầu tháng 5, giới chức Indonesia ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 với biến thể B.117 (phát hiện ở Anh), biến thể B.1351 (Nam Phi) và biến thể B1.6172 (Ấn Độ) - có khả năng lây lan cao hơn so với chủng ban đầu.

Ngoài ra, một yếu tố khác có thể làm phức tạp thêm tình hình dịch Covid-19 tại Indonesia đó là Eid al-Fitr (12-13/5) - ngày lễ quan trọng nhất với người Hồi giáo.

Phần lớn người Indonesia theo đạo Hồi. Theo truyền thống của lễ Eid al-Fitr, hàng triệu người Hồi giáo ở Indonesia sẽ hồi hương để gặp mặt gia đình và họ hàng - việc tụ tập này được gọi là mudik. Năm 2020, số ca nhiễm Covid-19 trong ngày đã tăng tới 93% sau lễ Eid al-Fitr.

Năm nay, chính phủ Indonesia đã ra lệnh cấm đi lại để phòng ngừa khả năng lây lan do mudik. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không tuân thủ. Nhiều cách "lách luật" và tránh chốt kiểm soát được chia sẻ trên các hội nhóm mạng xã hội.

Trong 2 tuần cuối tháng 5, nhiều người Indonesia đã quay trở lại thành phố, làm dấy lên lo ngại về đợt bùng phát lớn.

Các hành khách chờ tàu hôm 5/5 để về quê trước dịp lễ Eid al-Fitr ở Indonesia. Ảnh: Reuters

Sau lễ Eid al-Fitr, nước láng giềng Malaysia đã phải phong tỏa toàn quốc vì số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên hơn 550.000 ca. Nhiều người lo ngại cho Indonesia vì nước này có dân số gấp 8 lần Malaysia.

Indonesia gần đây đã mở rộng các biện pháp hạn chế xã hội trên toàn quốc tới ngày 14/6, trong đó có yêu cầu các trường học đóng cửa, các cửa hàng, nhà hàng đóng cửa với thời gian nhất định trong ngày và giới hạn nhân viên làm việc trong văn phòng. Phong tỏa toàn quốc không phải phương án ưu tiên của quốc gia này.

Các vụ bê bối và rò rỉ dữ liệu

Đầu cơ tích trữ, tham nhũng và các bê bối khác cũng khiến tình hình dịch bệnh ở Indonesia thêm phức tạp. Tháng 5, một số công chức Indonesia bị bắt vì cáo buộc lấy vắc-xin Covid-19 được phân bổ cho nhà tù để bán ngoài thị trường với giá cao.

Cựu Bộ trưởng các vấn đề xã hội Indonesia, Juliari Batubara, bị cáo buộc nhận hối lộ 17 tỷ rupiah Indonesia (hơn 27 tỷ đồng) liên quan đến việc phân phối viện trợ Covid-19 cho người nghèo.

Và gần đây nhất, dữ liệu an sinh xã hội của 279 triệu người Indonesia, cả người còn sống và đã khuất, bị rò rỉ và bán trên các trang web đen.

