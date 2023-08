Ukraine triệu Đại sứ Ba Lan: Thủ tướng Ba Lan lên tiếng cảnh báo

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói rằng Warsaw luôn ủng hộ Kiev kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2022. Ảnh: Getty

Đài RT ngày 2/8 đưa tin, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho rằng Kiev đã phạm sai lầm lớn khi triệu tập Đại sứ Ba Lan ở Ukraine liên quan đến bình luận của một quan chức cấp cao Ba Lan.

Trên một dòng tweet ngày 1/8, ông Morawiecki viết rằng quyết định triệu tập Đại sứ Ba Lan của Kiev "không nên xảy ra", lưu ý rằng Warsaw đã luôn ủng hộ Ukraine kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev nổ ra vào năm ngoái.

"Trong chính trị quốc tế, khi đối mặt với cuộc xung đột đang diễn ra và tính đến những sự hỗ trợ to lớn mà Ba Lan dành cho Ukraine, những sai lầm như vậy không nên xảy ra", Thủ tướng Ba Lan viết. "Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ thanh danh và an ninh của Ba Lan. Không có lợi ích của bất kỳ quốc gia nào sẽ được chúng tôi ưu tiên hơn so với lợi ích của Ba Lan".

Bình luận của Thủ tướng Ba Lan được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập ông Bartosz Cichocki, Đại sứ Ba Lan tại Kiev, để trao đổi về những tuyên bố gần đây của Trưởng Văn phòng Chính sách Quốc tế Ba Lan – ông Marcin Przydacz.

Phát biểu trên đài truyền hình TVP của Ba Lan, ông Przydacz bảo vệ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine của Warsaw, lập luận rằng "Ukraine nên đánh giá cao sự giúp đỡ của Ba Lan với nước này trong những tháng gần đây".

Chính quyền Kiev không hài lòng với phát biểu này của ông Przydacz. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko nói rằng: "Những cáo buộc về thái độ vô ơn của người Ukraine với sự giúp đỡ của người Ba Lan là không đúng thực tế. Điều đó là không thể chấp nhận".

Andrey Sibiga, Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cũng lên án "những tuyên bố vô căn cứ" cho rằng Kiev không đánh giá cao sự giúp đỡ của nước láng giềng Ba Lan.

Ngoại trưởng Ba Lan bác bỏ những chỉ trích từ Kiev, khẳng định chính sách của Warsaw được định hướng bởi lợi ích quốc gia, trong khi nhấn mạnh sự hỗ trợ lớn mà Ba Lan dành cho Ukraine trong năm qua.

