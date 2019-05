Trung Quốc nghĩ ra cách trả đũa Mỹ

Chủ Nhật, ngày 26/05/2019 13:00 PM (GMT+7)

Dự thảo “Các biện pháp đánh giá an ninh mạng” mà Trung Quốc vừa ban hành làm dấy lên những đồn đoán rằng đây là công cụ trả đũa Mỹ với lý do bảo vệ an ninh quốc gia.

Cơ quan An ninh mạng Trung Quốc đề xuất dự thảo sau khi Huawei bị đưa vào danh sách đen. Ảnh: AP

Cơ quan An ninh mạng Trung Quốc hôm 24-5 đã ban hành dự thảo này. Các nhà quản lý cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng bao gồm các công ty viễn thông lớn, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính sẽ được yêu cầu đánh giá về các rủi ro an ninh mạng khi mua các sản phẩm và dịch vụ của nước ngoài.

Bà Samm Sacks, nhà nghiên cứu về chính sách kinh tế số và an ninh mạng Trung Quốc tại Viện nghiên cứu New America (Mỹ), cho biết: "Trung Quốc có thể dùng những quy định trong dự thảo này để chặn việc mua công nghệ Mỹ với lý do an ninh quốc gia. Điều này dường như là một hành động đáp trả sắc lệnh Mỹ vừa ban hành".

Bà Sacks cho biết sắc lệnh hành pháp vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhằm hạn chế các đối thủ nước ngoài mua công nghệ của Mỹ vì lo ngại những rủi ro an ninh quốc gia.

Hồi tuần trước, chính quyền ông Trump đã giáng đòn lên Tập đoàn công nghệ Huawei bằng một sắc lệnh cấm mua các sản phẩm của công ty Trung Quốc này do lo ngại an ninh quốc gia.

Huawei còn bị liệt vào danh sách đen của Mỹ, bị cắt giảm nguồn cung ứng các sản phẩm từ vi mạch của Intel, Qualcomm đến hệ điều hành Android của Google chạy trên điện thoại thông minh của Huawei.

Dự thảo mới – được công bố trên mạng lấy ý kiến đến ngày 24-6 - là một phần của việc đánh giá bảo mật đã từng được thực thi trong luật an ninh mạng của Trung Quốc có hiệu lực từ tháng 7-2017. Dự thảo không cung cấp danh sách chi tiết thế nào bị xem là rủi ro an ninh, ngoài việc đề cập đến rò rỉ, mất cắp và chuyển nhượng xuyên biên giới các dữ liệu quan trọng và đe dọa an ninh chuỗi cung ứng.

Ông Nick Marro, nhà phân tích tại Đơn vị Tình báo Kinh tế (Hồng Kông), cho biết sự mập mờ trong quy định cho thấy các quan chức Trung Quốc có khá nhiều sự linh hoạt theo cách mà họ muốn. Điều này đồng nghĩa Trung Quốc có thể áp dụng các biện pháp như là một phần trả đũa các công ty Mỹ trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Ông Marro cho rằng điều này sẽ khiến cho các công ty nước ngoài phải có trách nhiệm tuân thủ cao đối với luật an ninh mạng của Trung Quốc.