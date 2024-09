Top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Sức mạnh của các hộ chiếu trên thế giới được đo lường qua Chỉ số Hộ chiếu Henley hàng năm, do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế phát hành.

Theo CNBC, chỉ số này đánh giá khả năng miễn thị thực đến 227 điểm đến trên toàn cầu. Điểm số này dựa trên phần trăm GDP toàn cầu mà người sở hữu hộ chiếu được miễn thị thực. Theo Henley & Partners, đơn vị quản lý chỉ số, nếu một hộ chiếu cho phép nhập cảnh mà không cần thị thực, thì hộ chiếu đó sẽ nhận được 1 điểm. Nếu cần thị thực hoặc phải xin thị thực điện tử trước khi khởi hành, thì điểm sẽ là 0.

Henley cũng kết hợp dữ liệu về khả năng di chuyển của mỗi hộ chiếu, dựa trên GDP quốc gia và tỷ lệ tài sản toàn cầu mà người sở hữu có thể tiếp cận.

Dưới đây là 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới theo bảng xếp hạng tháng 9/2024 của Henley:

1. Singapore

Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng Henley với tư cách là quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Người mang hộ chiếu Singapore được miễn thị thực tại 195 trong tổng số 227 điểm đến trên toàn cầu.

Universal Studios Singapore là công viên giải trí theo chủ đề đầu tiên và duy nhất của Universal Studios ở Đông Nam Á. (Nguồn: Universal Studios Singapore)

Hiện có hơn 2,8 triệu hộ chiếu Singapore đang được sử dụng, theo báo cáo từ Thales Group, một công ty nghiên cứu thị trường. Tuy nhiên, Thales cũng cảnh báo rằng việc hộ chiếu Singapore dễ tiếp cận đã khiến nó trở thành mục tiêu hàng đầu của những kẻ làm giả, dù các biện pháp sinh trắc học đã được triển khai để ngăn chặn hành vi này.

2. Đức

Nhiều quốc gia châu Âu có hộ chiếu cho phép quyền đi lại rộng rãi và Đức là một trong số đó. Đức hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Henley, với công dân được miễn thị thực tại 192 điểm đến.

Ngoài ra, công dân Đức cũng được hưởng lợi từ quyền tự do di chuyển trong Liên minh châu Âu (EU), theo Điều 21 của Hiệp ước EU. Điều này cho phép người Đức sống và làm việc ở bất kỳ quốc gia thành viên nào thuộc EU. Các quốc gia châu Âu khác trong danh sách này cũng có các quyền lợi tương tự, giúp công dân của họ dễ dàng di chuyển trong khu vực.

3. Pháp

Pháp giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng khi cho phép miễn thị thực tại 192 điểm đến, ngang bằng với Đức và một số quốc gia châu Âu khác. Vào tháng 10, Liên minh châu Âu sẽ triển khai Hệ thống Nhập cảnh/Xuất cảnh (EES), một hệ thống tự động giúp ghi nhận thông tin của du khách từ các quốc gia không thuộc EU, bao gồm cả người có thị thực ngắn hạn và người được miễn thị thực.

Hệ thống này nhằm tạo điều kiện cho việc nhập cảnh của du khách ngoài EU, nhưng không phải ai cũng hài lòng, đặc biệt là du khách từ Anh. Theo Euronews, những ai sở hữu hộ chiếu Anh khi đi du lịch đến châu Âu có thể gặp phải tình trạng chậm trễ khi hệ thống mới này đi vào hoạt động.4. Tây Ban Nha

Tương tự như Đức, hộ chiếu Tây Ban Nha có sức mạnh đáng kể, cho phép công dân miễn thị thực tại 192 trong số 227 điểm đến trên toàn cầu, theo bảng xếp hạng Henley.

Lâu đài Alhambra, Tây Ban Nha. (Nguồn: Traveloka)

Với tư cách là thành viên của Liên minh châu Âu, công dân Tây Ban Nha cũng được hưởng quyền tự do di chuyển và có thể làm việc, sinh sống ở bất kỳ quốc gia EU nào theo Điều 21 của Hiệp ước EU.

Hộ chiếu Tây Ban Nha rất được nhiều người mong muốn, với khoảng 75 triệu người Mỹ có thể đủ điều kiện nhập quốc tịch Tây Ban Nha nhờ nguồn gốc tổ tiên, theo báo cáo của Global Capitalist. Quyền lợi này cũng mở rộng cho người Philippines, người Bồ Đào Nha và người Do Thái Sephardic. Tuy nhiên, như Pháp, hệ thống EES sắp được triển khai có thể khiến một số du khách gặp phải sự chậm trễ không đáng có.

5. Nhật Bản

Nhật Bản từng đứng đầu danh sách hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, nhưng đã rơi khỏi vị trí này trong năm 2023. Dù vậy, hộ chiếu Nhật Bản đã phục hồi trong năm 2024, hiện xếp thứ hai, cho phép miễn thị thực tại 192 điểm đến.

Khoảng 85% các quốc gia trên toàn thế giới chấp nhận hộ chiếu Nhật mà không yêu cầu thị thực, giúp người Nhật dễ dàng đi lại ở hầu hết các quốc gia. Điều này vẫn đúng dù tỷ lệ người Nhật đi du lịch quốc tế khá thấp. Tờ Nikkei Asia cho biết, vào năm 2019, chỉ 23% công dân Nhật sở hữu hộ chiếu.

6. Phần Lan

Các quốc gia Bắc Âu thường nổi tiếng với sự ổn định, điều này giúp họ có hộ chiếu quyền lực. Hộ chiếu Phần Lan là ví dụ điển hình, với quyền miễn thị thực tại 191 điểm đến, đưa quốc gia này vào top 3 trên bảng xếp hạng Henley.

Đây cũng là hộ chiếu quyền lực nhất khu vực Bắc Âu, mặc dù các quốc gia khác trong khu vực cũng không kém xa. Là thành viên EU, Phần Lan cho phép công dân của mình di chuyển tự do khắp phần lớn lục địa châu Âu.

7. Ireland

Ireland là một điểm du lịch nổi tiếng, thu hút 11,3 triệu du khách quốc tế vào năm 2019, theo cục du lịch nước này. Tuy nhiên, không chỉ có du khách đến với Đảo Ngọc lục bảo, mà nhiều người Ireland cũng thường xuyên ra nước ngoài. Theo chỉ số Henley, hộ chiếu Ireland cho phép miễn thị thực tại 191 trong số 227 điểm đến.

Số người Ireland nộp đơn xin cấp hộ chiếu ngày càng tăng mạnh. Năm 2022, Bộ Ngoại giao Ireland đã nhận hơn 1 triệu yêu cầu cấp hộ chiếu, lập kỷ lục mới cho Dịch vụ Hộ chiếu Ireland. Xu hướng này tiếp tục vào năm 2023, với hơn 950.000 hộ chiếu mới được cấp.

8. Luxembourg

Mặc dù là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới, Luxembourg vẫn sở hữu hộ chiếu có sức mạnh đáng nể, nhờ vào nền kinh tế giàu có.

Theo Chỉ số Henley, hộ chiếu Luxembourg cho phép công dân di chuyển miễn thị thực tới 191 điểm đến. Tài liệu này được đánh giá cao đến mức Trung Quốc thậm chí đã gia hạn quyền nhập cảnh miễn thị thực cho công dân Luxembourg, bất chấp một số căng thẳng kinh tế và chính trị giữa Trung Quốc và EU, bao gồm cả vấn đề xung đột ở Ukraine, theo Politico.

9. New Zealand

Hộ chiếu New Zealand cho phép miễn thị thực đến 190 điểm đến, giúp nó trở thành một trong những hộ chiếu mạnh mẽ nhất trên bảng xếp hạng Chỉ số Henley.

Làng Hobbit ở New Zealand. (Nguồn: Getty Images)

New Zealand đã thực hiện nhiều bước để hỗ trợ công dân di chuyển quốc tế dễ dàng hơn. Theo trang tin tức Stuff, công dân New Zealand có thể nộp đơn xin cấp hộ chiếu từ hầu như bất kỳ nơi nào trên thế giới nhờ vào hệ thống cấp hộ chiếu trực tuyến tiên tiến, một trong những dịch vụ đầu tiên trên thế giới. Hộ chiếu của New Zealand còn có tính năng sinh trắc học, giúp lưu trữ danh tính cá nhân an toàn trong con chip tích hợp.10. Vương quốc Anh

Hộ chiếu Anh Quốc, một tài liệu có giá trị lịch sử, cho phép miễn thị thực đến 190 điểm đến, giống như hộ chiếu Ireland.

Một phần sức mạnh của hộ chiếu Anh bắt nguồn từ di sản thuộc địa của Vương quốc Anh. Chuyên gia tư vấn Sable International cho biết, Anh đã tạo ra nhiều luật nhập cư và quốc tịch trên khắp các vùng lãnh thổ toàn cầu, giúp nhiều người có thể chứng minh tổ tiên Anh Quốc. Tuy nhiên, sau Brexit, công dân Anh không còn được hưởng các đặc quyền tự do di chuyển trong EU như trước nữa.

