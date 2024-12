Tổng thống Hàn Quốc ban bố thiết quân luật khẩn cấp

Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật (ảnh: Yonhap)

“Hôm nay, tôi ban bố lệnh thiết quân luật để bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa Triều Tiên và dẹp bỏ các thế lực chống phá nhà nước thân Bình Nhưỡng, cũng như bảo vệ trật tự hiến pháp tự do”, ông Yoon phát biểu trên truyền hình hôm 3/12.

Trong bài phát biểu, ông Yoon cáo buộc “các thế lực chống phá” đang âm mưu “cướp đoạt tự do và hạnh phúc” của người dân và cần bị ngăn chặn.

Tổng thống Hàn Quốc chưa công bố các biện pháp cụ thể sau lệnh thiết quân luật.

Đây là lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc ban bố lệnh thiết quân luật sau 44 năm. Lần gần nhất Hàn Quốc phải ban bố lệnh thiết quân luật là vào tháng 5/1980, nhằm kiểm soát trật tự sau cuộc nổi dậy vũ trang ở thành phố Gwangju (phía tây nam hàn Quốc).

Cảnh sát chốt chặn tại cổng chính trụ sở Quốc hội Hàn Quốc (ảnh: Yonhap)

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc – ông Kim Yong Hyun – đã triệu tập cuộc họp của các chỉ huy quân sự cấp cao và ra lệnh cho quân đội tăng cường cảnh giác sau tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ông Kim cũng ra lệnh cho quân đội Hàn Quốc duy trì trạng thái khẩn cấp và sẵn sàng chờ lệnh.

Theo Yonhap, quyết định của ông Yoon được đưa ra sau khi đảng Dân chủ đối lập (đang chiếm đa số ghế trong Quốc hội Hàn Quốc) phản đối dự luật cắt giảm ngân sách và yêu cầu luận tội một số công tố viên cấp cao.

Lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập (DP) đã triệu tập các nghị sĩ trong đảng tới trụ sở Quốc hội sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật, Yonhap đưa tin.

Ông Lee Jae Myung – lãnh đạo DP (ảnh: Yonhap)

Ông Lee Jae Myung – lãnh đạo DP – cho biết các nghị sĩ cần tổ chức cuộc họp khẩn cấp và bắt đầu các thủ tục để yêu cầu Tổng thống dỡ bỏ lệnh thiết quân luật.

Theo ông Lee, động thái của Tổng thống Yoon là “vi hiến” và “đi ngược lại lợi ích của nhân dân”. “Tổng thống Yoon đã ban bố tình trạng thiết quân luật mà không có lý do chính đáng. Xe tăng, xe bọc thép và binh sĩ có thể sớm kiểm soát đất nước”, ông Lee nói.

Theo Yonhap, việc ra vào trụ sở Quốc hội Hàn Quốc đã bị chặn sau khi có lệnh thiết quân luật.

Ông Han Dong Hoon – lãnh đạo đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền – hôm 3/12 tuyên bố, lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol “là sai” và ông sẽ cùng với người dân “phản đối” lệnh này.

Ông Han Dong Hoon – lãnh đạo đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền (ảnh: Yonhap)

Ông Han đưa ra tuyên bố ngay sau khi Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh thiết quân luật với lý do cần đối phó với các lực lượng “chống phá” và “thân Triều Tiên”. Tổng thống Yoon là một thành viên của đảng PPP.

Yonhap đưa tin, một ủy ban quân sự, được thành lập khẩn cấp sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật đã công bố sắc lệnh cấm mọi hoạt động chính trị trong nước, bao gồm cả các cuộc biểu tình và hoạt động của các đảng phái chính trị.

“Sắc lệnh Thiết quân luật số 1” do Tham mưu trưởng Lục quân Hàn Quốc – đại tướng Park An Su – ban hành và có hiệu lực từ 23 giờ ngày 3/12 (giờ Hàn Quốc).

Theo Yonhap, sắc lệnh này cho phép quân đội kiểm soát mọi phương tiện truyền thông và đơn vị xuất bản. Nội dung sắc lệnh “cấm mọi hoạt động chính trị”, bao gồm cả hoạt động của quốc hội, các hội đồng địa phương, đảng phái và hiệp hội chính trị. Các cuộc mít tinh và tuần hành cũng bị cấm.

Tham mưu trưởng Lục quân Hàn Quốc – đại tướng Park An Su (đứng giữa) (ảnh: Yonhap)

Sắc lệnh cũng cấm “mọi hành vi phủ nhận hoặc cố gắng lật đổ nền dân chủ tự do, phát tán tin tức giả, thao túng dư luận và tuyên truyền sai sự thật”.

Sắc lệnh cũng yêu cầu các bác sĩ, nhân viên y tế đang đình công ở Hàn Quốc phải ngay lập tức trở lại bệnh viện trong vòng 48 giờ. Những người vi phạm lệnh thiết quân luật có thể bị bắt giữ, bị khám xét nhà mà không cần lệnh của tòa án, theo Yonhap.

Nguồn cơn mâu thuẫn?

Tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol được đưa ra trong bối cảnh đảng PPP (chiếm 105/300 ghế Quốc hội Hàn Quốc) và đảng DP đối lập (chiếm 170/300 ghế Quốc hội) xảy ra tranh cãi lớn về dự luật ngân sách cho năm 2025.

Binh sĩ tiến vào trụ sở Quốc hội Hàn Quốc (ảnh: Yonhap)

Tuần trước, đảng DP, với ưu thế về số ghế quốc hội đã thông qua dự luật ngân sách bị cắt giảm đáng kể, so với mong muốn của chính quyền ông Yoon. Dự luật ngân sách hiện tại do đảng DP đề xuất chỉ cho phép chính phủ Hàn Quốc chi tiêu 677,4 nghìn tỷ won (khoảng 485,3 USD) vào năm 2025, giảm 4,1 nghìn tỷ won so với mong muốn của chính phủ.

Dự luật này cũng yêu cầu cắt giảm các quỹ dự trữ của chính phủ, cắt giảm chi phí hoạt động của Văn phòng Tổng thống, Văn phòng An ninh Hàn Quốc và một số cơ quan khác. Theo Yonhap, dự luật ngân sách do đảng DP thông qua đơn phương khiến đảng PPP và Tổng thống Yoon Suk Yeol không hài lòng.

Mỹ phản ứng

Nhà Trắng cho biết giới chức Mỹ đang liên lạc với chính phủ Hàn Quốc và theo dõi “chặt chẽ” tình hình sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật nhằm vào phe đối lập.

“Chúng tôi đang liên lạc với chính phủ Hàn Quốc và đang theo dõi chặt chẽ tình hình”, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Mỹ trả lời báo Hàn Quốc.

Theo Yonhap, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc – ông Woo Won Shik – đã lên tiếng và kêu gọi quân đội, cảnh sát giữ nguyên vị trí sau lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon. Luật Hàn Quốc quy định Quốc hội có quyền yêu cầu Tổng thống gỡ bỏ thiết quân luật

