Tổng thống Biden đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố

Theo tuyên bố từ Nhà Trắng, việc xóa tên Cuba khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố là một phần của thỏa thuận trả tự do cho các tù nhân chính trị tại quốc đảo Caribe này và những người mà Washington xác định là bị chính quyền Havana giam giữ bất công.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Biden cho biết động thái này được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ hoàn tất đánh giá và kết luận rằng "không có bằng chứng đáng tin cậy" nào cho thấy Cuba hiện đang hỗ trợ khủng bố quốc tế.

Thỏa thuận được công bố chỉ 5 ngày trước khi ông Biden rời Nhà Trắng và ông Donald Trump sẽ nhậm chức tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.

Ông Joe Biden đưa ra quyết định xóa tên Cuba khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố chỉ vài ngày trước khi rời nhiệm sở. Ảnh: EPA

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2015 đã đưa Cuba ra khỏi danh sách đen các quốc gia bảo trợ khủng bố khi ông tiến tới bình thường hóa quan hệ với Cuba. Tuy nhiên, trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ thứ nhất, chính quyền ông Trump tháng 1/2021 đã lại đưa Cuba vào danh sách này với lý do Cuba đã hỗ trợ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Theo The Guardian, cùng ngày 14/1, ông Biden đã ký một bản ghi nhớ an ninh quốc gia để hủy bỏ chính sách trừng phạt Cuba năm 2017 của Tổng thống Trump khi đó, được gọi là "Bản ghi nhớ an ninh quốc gia số 5 của Tổng thống", về cơ bản chấm dứt các hạn chế đối với một số cá nhân và tổ chức Cuba thực hiện giao dịch tài chính với các cá nhân và tổ chức Mỹ.

Phản ứng trước động thái này của Mỹ, Bộ ngoại giao Cuba cho biết: “Mặc dù phạm vi có hạn, đây là quyết định chỉ ra hướng đi đúng đắn và phù hợp với yêu cầu kiên định và bền bỉ của chính phủ và nhân dân Cuba, cũng như lời kêu gọi rộng rãi, dứt khoát và liên tục của nhiều chính phủ, đặc biệt là các chính phủ ở Mỹ Latinh và Caribe”.

Nhưng lệnh phong tỏa kinh tế của Mỹ đối với Cuba vẫn tiếp tục. “Cuộc chiến kinh tế vẫn đang diễn ra và tiếp tục gây ra trở ngại lớn cho sự phát triển và phục hồi của nền kinh tế Cuba", Bộ ngoại giao Cuba bày tỏ.

Trước đó, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết chính phủ của ông sẽ dần dần thả 553 tù nhân sau các cuộc đàm phán với Vatican trong một quyết định được công bố chỉ vài giờ sau khi chính quyền Mỹ cho biết sẽ nới lỏng một loạt lệnh trừng phạt đối với quốc đảo này.