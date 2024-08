Tình báo Nga chỉ rõ 3 nước NATO hỗ trợ Ukraine tấn công tỉnh Kursk

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) cáo buộc 3 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Mỹ, Anh, Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga, theo tờ Izvestia hôm 21-8.

“Theo thông tin hiện có, hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh của Mỹ, Anh và Ba Lan” - Izvestia dẫn tuyên bố của SVR.

Xe quân sự Humvee, được cho là của Ukraine, bị quân Nga phá huỷ ở tỉnh Kursk hôm 20-8. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Theo SVR, các đơn vị Ukraine vượt biên giới vào đầu tháng này đã trải qua khóa huấn luyện tại Anh và Đức.

"Các cố vấn quân sự từ các nước NATO đang hỗ trợ điều phối các đơn vị xâm nhập và giúp Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây” - SVR cáo buộc, thêm rằng NATO đã cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về việc di chuyển của binh lính Nga.

Trong khi đó, theo tờ The Times (nhật báo của Anh), một số binh lính Kiev tham gia chiến dịch Ukraine tấn công tỉnh Kursk đã trải qua quá trình huấn luyện chiến đấu đô thị ở Anh. Binh lính Ukraine tấn công tỉnh Kursk sử dụng nhiều vũ khí do phương Tây cung cấp, bao gồm xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất và xe bọc thép Marder do Đức sản xuất.

Mỹ, Anh và Ba Lan chưa lên tiếng về thông tin trên.

Sáng 6-8, nhóm binh sĩ Ukraine đầu tiên được trang bị vũ khí hạng nặng đã vượt qua biên giới Ukraine-Nga và tiến vào tỉnh Kursk, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II.

Theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi, tính đến ngày 20-8, Ukraine đã chiếm được 1.263 km2 lãnh thổ Nga và nắm quyền kiểm soát 93 khu định cư.

Moscow đã sơ tán dân thường khỏi các khu vực bị ảnh hưởng và triển khai thêm lực lượng để đẩy lùi cuộc xâm nhập của Ukraine. Theo thông báo mới nhất từ ​​Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất tới 350 binh lính và 25 xe bọc thép chỉ riêng tại Kursk trong ngày 20-8, theo đài RT.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]