Tìm thấy viên kim cương bọc kim cương 800 triệu năm mới có một

Thứ Bảy, ngày 05/10/2019 12:00 PM (GMT+7)

Công ty khai thác đá quý hàng đầu Alrosa tuyên bố vừa tìm thấy viên kim cương kép, ước tính khoảng 800 triệu năm tuổi ở nước Cộng hòa Sakha thuộc Nga.

Bí ẩn khoa học Sự kiện:

Cận cảnh viên kim cương 800 triệu năm tuổi. Ảnh: Alrosa

Theo Tass, khối kim cương trên có cấu trúc khác lạ chưa từng thấy, với một viên kim cương lớn bao bọc viên kim cương nhỏ hơn, giống như búp bê Matryoshka nổi tiếng của Nga.

Đây được cho là viên kim cương kép đầu tiên từng được tìm thấy trong lịch sử ngành công nghiệp khai thác đá quý.

Dù có cấu trúc phức tạp, nhưng trọng lượng khối kim cương chỉ là 0,62 carat. Khoảng trống bên trong viên kim cương lớn là 6 milimet khối. Và trọng lượng viên kim cương nhỏ là 0,02 carat.

Ảnh chụp cắt lớp viên kim cương bọc kim cương. Ảnh: Alrosa

Alrosa có kế hoạch gửi viên kim cương “Matryoshka” đến Viện Đá quý Mỹ để phân tích thêm, một phát ngôn viên cho biết. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn chưa định gia chính xác viên đá quý này.

Alrosa là một trong những công ty khai thác đá quý lớn nhất thế giới, hoạt động chủ yếu ở khu vực Cộng hòa Sakha và Arkhangelsk.

Năm 2018, Alrosa đã khai thác hơn 36,6 triệu carat đá quý, và bán được 38 triệu carat.

Hồi tháng 8, Alrosa cho biết có kế hoạch bán viên kim cương hồng14,83 carat có tên “The Spirit of the Rose”, với hi vọng viên đá quý siêu hiếm này sẽ đạt mức giá cao nhất trong lịch sử.