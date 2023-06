Tiết lộ đáng sợ từ người từ chối lên tàu lặn Titan vào phút cuối

Canada điều tra về vấn đề an toàn của tàu lặn Titan Ủy ban An toàn Giao thông Canada (TSB) cho biết họ đang tiến hành một cuộc điều tra về vấn đề an toàn liên quan đến hoạt động của tàu lặn Titan - con tàu đã phát nổ thảm khốc khiến 5 người thiệt mạng trên đường đến thăm xác tàu Titanic. Lý do Canada đảm nhận vụ việc là vì tàu hỗ trợ trên mặt nước của Titan - Polar Prince - là một con tàu mang cờ Canada. Một đội của TSB đã được cử đến TP St.John's, Newfoundland - Canada, cách vị trí xảy ra tai nạn gần 600 km về phía Bắc để thu thập thông tin và tiến hành một số cuộc phỏng vấn.